Πέθανε η Βρετανίδα ηθοποιός Prunella Scales

Σε ηλικία 93 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Prunella Scales, γνωστή από την κωμική σειρά “Fawlty Towers”.

Η Βρετανίδα ηθοποιός Προυνέλα Σκέιλς, που ήταν περισσότερο γνωστή από τον ρόλο της ως “Σίμπιλ Φόλτι” στην κωμική σειρά “Fawlty Towers” (“Ενα τρελό, τρελό ξενοδοχείο”), πέθανε σε ηλικία 93 ετών, όπως έκανε γνωστό σήμερα η οικογένειά της.

Με ανακοίνωσή τους οι γιοι της ηθοποιού γνωστοποίησαν τη δυσάρεστη είδηση, αναφέροντας πως “η λατρεμένη μας μητέρα Προυνέλα Σκέιλς πέθανε χθες ειρηνικά στο σπίτι της στο Λονδίνο. Την παραμονή του θανάτου της έβλεπε το Fawlty Towers“.

Η Σκέιλς είχε μια καριέρα επτά δεκαετιών στη διάρκεια της οποίας υποδύθηκε πολλούς ρόλους από την δεκαετία του 50′, μέχρι που ανέλαβε τον ρόλο της Σίμπιλ, της συζύγου του Τζον Κλιζ, και εμφανίστηκε σε δύο σεζόν της κωμικής σειράς “Fawlty Towers” (“Ενα τρελό, τρελό ξενοδοχείο”), το 1975 και το 1979.

Ήταν παντρεμένη επί 61 χρόνια με τον ηθοποιό Τίμοθι Γουέστ, ο οποίος πέθανε τον περασμένο Νοέμβριο, ενώ έπασχε από άνοια.

Η τηλεοπτική κωμική σειρά διαδραματίζεται σε ένα ξενοδοχείο στο παραθαλάσσιο θέρετρο Τόρκουεϊ και έγινε μια από τις δημοφιλέστερες κωμικές σειρές στη Βρετανία, ενώ εξακολουθεί να προβάλλεται και έχει γίνει σημείο αναφοράς στη λαϊκή κουλτούρα της χώρας. Το 2024 έγινε θεατρική παραγωγή που ανέβηκε στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου.

Πηγή: news247.gr