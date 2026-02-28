Δήμος Τριφυλίας: Δύο ακόμη Κοινότητες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Δύο ακόμη δημοτικές κοινότητες του Δήμου Τριφυλίας κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, η Χριστιανούπολη και η Μάλη.

Σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Νικόλαου Παπαευσταθιού, αποφασίστηκε η κήρυξη τους για την αντιμετώπιση των

εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) τα οποία εκδηλώθηκαν στις 5 Φεβρουαρίου

2026. Η εν λόγω κήρυξη ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου και για τρεις μήνες, δηλαδή έως και 5 Μαΐου 2026. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

