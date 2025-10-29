Kατάρρευση εξαόροφου κτηρίου στην Τουρκία (βίντεο)

Συνεργεία έρευνας και διάσωσης έσπευσαν στο σημείο, καθώς εκτιμάται ότι 5 άτομα έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα ερείπια.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι δύο οικογένειες, συνολικά επτά άτομα, ζούσαν στο κτήριο. Δεν είναι ακόμη σαφές εάν βρίσκονταν μέσα τη στιγμή της κατάρρευσης. Κοντά στο κτίριο υπάρχει εργοτάξιο καθώς κατασκευάζονται γραμμές μετρό. Ο δήμαρχος της Γκέμπζε, Ζινούρ Μπουγιουκγκόζ, ανέφερε ότι το κτήριο που κατέρρευσε είχε πέντε ορόφους και ότι υπήρχε φαρμακείο στο ισόγειο.

Πηγή: ertnews.gr