Ουκρανικές επιθέσεις με drones εναντίον ενεργειακών υποδομών και της Μόσχας

Η Ουκρανία στοχοθέτησε σήμερα με drones ενεργειακές υποδομές στη Ρωσία, προκαλώντας προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, ενώ στόχος της επίθεσης έγινε και η Μόσχα για τρίτη συνεχή ημέρα, ανακοίνωσαν σήμερα οι ρωσικές αρχές.

Τα ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν συνολικά 100 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύκτας, εκ των οποίων έξι πάνω από τη Μόσχα και τα υπόλοιπα πάνω από 11 περιφέρειες και την Κριμαία, επεσήμανε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας στο Telegram.

Το Κίεβο έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τα πλήγματα με drones εναντίον της Μόσχας και άλλων ρωσικών περιφερειών, εξηγώντας ότι στόχος του είναι να πλήξει ενεργειακές, βιομηχανικές και στρατιωτικές υποδομές προκειμένου να υπονομεύσει την πολεμική οικονομία της Ρωσίας και να αποδείξει στους Ρώσους ότι ο πόλεμος δεν είναι πλέον μακριά τους.

Δεξαμενή αποθήκευσης καυσίμων και λιπαντικών στη Συμφερόπολη της Κριμαίας, την ουκρανική χερσόνησο που έχει προσαρτήσει η Ρωσία, έγινε στόχος ουκρανικού drone με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά, δήλωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Σεργκέι Ακσιόνοφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχουν θύματα και οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν σπεύσει στο σημείο.

Από την πλευρά της η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Ρωσίας Rosaviatsiya επεσήμανε ότι τρία από τα τέσσερα αεροδρόμια της Μόσχας και πολλά άλλα σε όλη τη χώρα αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους για ένα διάστημα στη διάρκεια της νύκτας για λόγους ασφαλείας.

Στη Δημοκρατία της Μαρίι Ελ, στο ανατολικό τμήμα της ευρωπαϊκής Ρωσίας περίπου 800 χιλιόμετρα από τη Μόσχα, σημειώθηκαν πλήγματα σε μία βιομηχανική εγκατάσταση, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, οι οποίες διευκρίνισαν ότι δεν έχουν καταγραφεί ζημιές.

Πιο νότια στην περιφέρεια Ουλιάνοφσκ πυρκαγιά ξέσπασε σε σημείο όπου έπεσαν drones, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Αλεξέι Ρουσκίχ. Δεν είναι ξεκάθαρο ποιος ήταν ο στόχος αυτών των ουκρανικών πληγμάτων, αν και ανεπίσημα κανάλια στο Telegram ανέφεραν ότι το Κίεβο προσπάθησε να στοχοθετήσει πετρελαϊκή υποδομή.

Η Ουκρανία εκτόξευσε επίσης drones με στόχο τη βιομηχανική ζώνη Μπουντιόνοφσκ στην περιφέρεια Σταυρούπολη της Ρωσίας, σχολίασε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βλαντίμιρ Βλαντιμίροφ στο Telegram. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι μονάδες του κατέρριψαν δύο drones πάνω από την περιφέρεια που βρίσκεται στη νότια Ρωσία.

Από την επίθεση δεν σημειώθηκαν «σημαντικές» ζημιές και δεν υπήρξαν θύματα, διευκρίνισε ο Βλαντιμίροφ.

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, στόχος της επίθεσης αυτής ήταν το χημικό εργοστάσιο Stavrolen που ανήκει στον ρωσικό όμιλο Lukoil. Με βάση τον ρωσικό και τον ουκρανικό Τύπο, το εργοστάσιο αυτό είναι ένα από τα βασικά στη Ρωσία που παράγουν πολυαιθυλένιο και πολυπροπυλένιο.

Τις δύο προηγούμενες νύχτες η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 35 ουκρανικά drones πάνω από την περιοχή της Μόσχας, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, το οποίο δεν ανέφερε ζημιές.

