Χρυσοί Σκούφοι σε τρία εστιατόρια της Μεσσηνίας

Τρία εστιατόρια της Μεσσηνίας συγκαταλέγονται φέτος ανάμεσα σε εκείνα που απέσπασαν Χρυσό Σκούφο 2026, τη σημαντικότερη ελληνική διάκριση υψηλής γαστρονομίας που απονέμει το «Αθηνόραμα».

Συνολικά 45 επιχειρηματίες και σεφ από όλη την Ελλάδα τιμήθηκαν στον θεσμό, που πραγματοποιήθηκε για 33η χρονιά και αξιολογεί το επίπεδο των εστιατορίων της χώρας. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 50 χρόνια παρουσίας του «Αθηνοράματος».

Από τη Μεσσηνία βραβεύθηκαν τρία εστιατόρια της περιοχής. Πρόκειται για το Anama στη Γιάλοβα, καθώς και τα Onuki Costa Navarino και The Private Kitchen στην Πύλο, τα οποία απέσπασαν βαθμολογία 15/20 και έναν Χρυσό Σκούφο. Συνολικά 17 εστιατόρια της Αθήνας απέσπασαν Χρυσό Σκούφο, ενώ υψηλές αξιολογήσεις κατέγραψαν και οι τουριστικοί προορισμοί της χώρας. Τα νησιά του Αιγαίου συγκέντρωσαν 14 βραβεύσεις, τα Επτάνησα 6 και η Χαλκιδική 4.

Στην κορυφή της ελληνικής γαστρονομίας για ακόμη μία χρονιά βρέθηκε το εστιατόριο Etrusco του σεφ Έκτορα Μποτρίνι στην Κέρκυρα, το οποίο αναδείχθηκε καλύτερο εστιατόριο της χώρας για 14η συνεχόμενη χρονιά με βαθμολογία 17/20 και δύο Χρυσούς Σκούφους. Τη δεύτερη θέση μοιράστηκαν τα εστιατόρια Botrini’s Athens και Delta στην Αθήνα με βαθμολογία 16,5/20.

Αναλυτικά, οι Χρυσοί Σκούφοι του 2026 απονεμήθηκαν: