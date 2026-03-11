Χρυσοί Σκούφοι σε τρία εστιατόρια της Μεσσηνίας

Συνολικά 45 επιχειρηματίες και σεφ από όλη την Ελλάδα τιμήθηκαν στον θεσμό, που πραγματοποιήθηκε για 33η χρονιά και αξιολογεί το επίπεδο των εστιατορίων της χώρας. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 50 χρόνια παρουσίας του «Αθηνοράματος».
Από τη Μεσσηνία βραβεύθηκαν τρία εστιατόρια της περιοχής. Πρόκειται για το Anama στη Γιάλοβα, καθώς και τα Onuki Costa Navarino και The Private Kitchen στην Πύλο, τα οποία απέσπασαν βαθμολογία 15/20 και έναν Χρυσό Σκούφο. Συνολικά 17 εστιατόρια της Αθήνας απέσπασαν Χρυσό Σκούφο, ενώ υψηλές αξιολογήσεις κατέγραψαν και οι τουριστικοί προορισμοί της χώρας. Τα νησιά του Αιγαίου συγκέντρωσαν 14 βραβεύσεις, τα Επτάνησα 6 και η Χαλκιδική 4.
Στην κορυφή της ελληνικής γαστρονομίας για ακόμη μία χρονιά βρέθηκε το εστιατόριο Etrusco του σεφ Έκτορα Μποτρίνι στην Κέρκυρα, το οποίο αναδείχθηκε καλύτερο εστιατόριο της χώρας για 14η συνεχόμενη χρονιά με βαθμολογία 17/20 και δύο Χρυσούς Σκούφους. Τη δεύτερη θέση μοιράστηκαν τα εστιατόρια Botrini’s Athens και Delta στην Αθήνα με βαθμολογία 16,5/20.
Αναλυτικά, οι Χρυσοί Σκούφοι του 2026 απονεμήθηκαν:
- Etrusco (17/20) - Κέρκυρα
- Botrini’s Athens (16,5/20) – Αθήνα
- Delta (16,5/20) – Αθήνα
- Botrini’s Santorini (16/20) – Σαντορίνη
- Elements Restaurant (16/20) – Σαντορίνη
- Hervé Restaurant (16/20) – Αθήνα
- Lauda (16/20) – Σαντορίνη
- Pelagos (16/20) – Αθήνα
- Squirrel (16/20) – Χαλκιδική
- Treehouse (16/20) – Χαλκιδική
- Varoulko Seaside (16/20) – Αθήνα
- CTC (15,5/20) – Αθήνα
- Makris Athens (15,5/20) – Αθήνα
- Matsuhisa Athens (15,5/20) – Αθήνα
- Noble Gourmet (15,5/20) – Ρόδος
- Patio (15,5/20) – Αθήνα
- Selene (15,5/20) – Σαντορίνη
- Soil (15,5/20) – Αθήνα
- Σπονδή (15,5/20) – Αθήνα
- Tudor Hall (15,5/20) – Αθήνα
- Aleria (15/20) – Αθήνα
- Anama (15/20) – Γιάλοβα
- Andromeda (15/20) – Χαλκιδική
- Baos (15/20) – Μύκονος
- Βενετσιάνικο Πηγάδι (15/20) – Κέρκυρα
- Botrini’s Mykonos (15/20) – Μύκονος
- Bubo Fine Dining Restaurant (15/20) – Χαλκιδική
- Ches (15/20) – Ίος
- Fiore (15/20) – Ζάκυνθος
- GB Roof Garden (15/20) – Αθήνα
- Lycabettus Restaurant (15/20) – Σαντορίνη
- Makris Corfu (15/20) – Κέρκυρα
- Matsuhisa Mykonos (15/20) – Μύκονος
- Matsuhisa Paros (15/20) – Πάρος
- Melia (15/20) – Ζάκυνθος
- Onuki Athens (15/20) – NEW ENTRY – Αθήνα
- Onuki Costa Navarino (15/20) – Πύλος
- Petra Restaurant (15/20) – Σαντορίνη
- Prosilio (15/20) – Ζάκυνθος
- Salonika Restaurant & Bar (15/20) – Θεσσαλονίκη
- Seeds (15/20) – Αθήνα
- The Private Kitchen (15/20) – Πύλος
- Varoulko Santorini (15/20) – Σαντορίνη
- Veri Table (15/20) – NEW ENTRY – Αθήνα
- Yēvo (15/20) - Μύκονο