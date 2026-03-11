Εξόρμηση Ορειβατικού Καλαμάτας στον Πάρνωνα

Εξόρμηση στον Πάρνωνα και συγκεκριμένα ανάβαση στην κορυφή Μεγάλη Τούρλα (1.934 μ.), ξεκινώντας από το Μοναστήρι της Μαλεβής διοργανώνει ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας την Κυριακή, με ώρα αναχώρησης 7 π.μ. από τα γραφεία του συλλόγου.

Η διαδρομή έχει βαθμό δυσκολίας 2 (μέτριο) και απαιτεί καλή φυσική κατάσταση. Η απόσταση πορείας είναι 15,5 χιλιόμετρα και η διάρκεια περίπου 7 ώρες. Για συμμετοχές και πληροφορίες: Γιάννης Κουραμπάς, 6972719232.