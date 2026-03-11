eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026 14:15

Εξόρμηση Ορειβατικού Καλαμάτας στον Πάρνωνα

Γράφτηκε από την

Εξόρμηση Ορειβατικού Καλαμάτας στον Πάρνωνα

Premium Strom

Εξόρμηση στον Πάρνωνα και συγκεκριμένα ανάβαση στην κορυφή Μεγάλη Τούρλα (1.934 μ.), ξεκινώντας από το Μοναστήρι της Μαλεβής διοργανώνει ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας την Κυριακή, με ώρα αναχώρησης 7 π.μ. από τα γραφεία του συλλόγου.

Η διαδρομή έχει βαθμό δυσκολίας 2 (μέτριο) και απαιτεί καλή φυσική κατάσταση. Η απόσταση πορείας είναι 15,5 χιλιόμετρα και η διάρκεια περίπου 7 ώρες. Για συμμετοχές και πληροφορίες: Γιάννης Κουραμπάς, 6972719232.

Κατηγορία Κοινωνική Δραστηριότητα
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις