Σοκαρισμένο το Χόλιγουντ από τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του

Ένας από τους πιο προβεβλημένους σκηνοθέτες του Χόλιγουντ, ο Ρομπ Ράινερ που έχει υπογράψει μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες όπως τα «Όταν ο Χάρι Γνώρισε τη Σάλι», «Στάσου Πλάι Μου», “Misery”, «Ζήτημα Τιμής», βρέθηκε δολοφονημένος την Κυριακή (14/12) στο σπίτι του στο Μπρέντγουντ, μαζί με τη σύζυγό του Μισέλ Σίνγκερ.

Το ζευγάρι βρήκε νεκρό με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, η κόρη τους Ρόμι, μέσα στο σπίτι που βρίσκεται σε προάστιο του Λος Άντζελες και σύμφωνα με διαφορετικές πηγές που επικαλείται το People, δράστης φέρεται να είναι ο γιoς τους Νικ.

Αστυνομικές δυνάμεις έξω από το σπίτι του Ρομπ Ράινερ στο Μπρέντγουντ της Καλιφόρνια. (Photo by MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Νικ Ράινερ ανακρίνεται για την υπόθεση αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Οι κλήσεις στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες έγιναν αργά το μεσημέρι της Κυριακής (ώρα δυτικών ΗΠΑ), με τους πρώτους που έφτασαν στο σπίτι να δηλώνουν ότι βρήκαν έναν άνδρα και μια γυναίκα νεκρούς, οι οποίοι αργότερα αναγνωρίστηκαν ως ο σκηνοθέτης και σύζυγός του.

Οι Μισέλ, Ρομπ, Τζέικ, Ρόμι και Νικ Ράινερ, σε παλαιότερη κοινή τους εμφάνιση. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Εκπρόσωπος της οικογένειας Ράινερ επιβεβαίωσε τους θανάτους την Κυριακή το βράδυ.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο της Μισέλ και του Ρομπ Ράινερ», δήλωσε. «Είμαστε συντετριμμένοι από αυτή την ξαφνική απώλεια και ζητάμε να σεβαστούμε την ιδιωτικότητά μας σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή».

Το σκοτεινό παρελθόν του Νικ Ράινερ

Σε μια συνέντευξη του στο PEOPLE το 2016, ο 32χρονος σήμερα Νικ είχε μιλήσει για τον μακροχρόνιο αγώνα του με τον εθισμό στα ναρκωτικά, ο οποίος ξεκίνησε στις αρχές της εφηβείας του και τελικά τον οδήγησε στο να μείνει άστεγος για ένα διάστημα.

Όπως είχε αποκαλύψει, γύρω στα 15 του χρόνια, μπαινόβγαινε σε κέντρα αποτοξίνωσης αλλά καθώς ο εθισμός του κλιμακωνόταν, απομακρύνθηκε από το σπίτι του και την οικογένειά του και πέρασε μεγάλα χρονικά διαστήματα άστεγος τριγυρνώντας σε πολλές πολιτείες.

