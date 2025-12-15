Σε πένθος έχει βυθιστεί η Αυστραλία μετά την αντισημιτική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ

Σε πένθος έχει βυθιστεί σήμερα η Αυστραλία, μία ημέρα μετά την αντισημιτική επίθεση που εξαπέλυσαν πατέρας και γιος οι οποίοι άνοιξαν πυρ εναντίον περίπου χιλίων ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί στη διάσημη παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ για να γιορτάσουν το Χάνουκα, με αποτέλεσμα να σκοτώσουν 15 ανθρώπους, ανάμεσά τους ένα παιδί, και να τραυματίσουν άλλους 42.

Σε αυτή τη διάσημη παραλία, δημοφιλή τόσο μεταξύ των Αυστραλών όσο και των τουριστών από όλο τον κόσμο, προσωπικά αντικείμενα παραμένουν σκορπισμένα στην αιματοβαμμένη άμμο, περίπου είκοσι ώρες μετά την επίθεση, που διήρκεσε δέκα λεπτά και προκάλεσε σοκ στη χώρα και διεθνώς.

«Αυτό που είδαμε χθες ήταν μια ξεκάθαρα κακόβουλη, αντισημιτική και τρομοκρατική ενέργεια στις παραλίες μας», δήλωσε ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι την ώρα που κατέθετε λουλούδια στο σημείο της επίθεσης.

Αυτή είναι η πρώτη τέτοιου είδους επίθεση που σημειώνεται στην Αυστραλία από το 1996 και ο Αλμπανέζι ζήτησε σήμερα οι σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες στη χώρα, ενώ προανήγγειλε την αυστηροποίηση της πολιτικής αναφορικά με την οπλοκατοχή.

Ήδη από χθες ο Αυστραλός πρωθυπουργός είχε καταγγείλει «μια στοχευμένη επίθεση εναντίον των Αυστραλών εβραίων, την πρώτη ημέρα του Χάνουκα», της εβραϊκής γιορτής του φωτός που διαρκεί εννέα ημέρες. Τόνισε ότι η επίθεση είχε στόχο «όλους τους Αυστραλούς».

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, ο Μαλ Λάνιον, διευκρίνισε από την πλευρά του ότι οι ερευνητές «εντόπισαν έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε ένα αυτοκίνητο που συνδέεται με τον νεκρό εγκληματία», τον έναν από τους δύο δράστες της επίθεσης που σκοτώθηκε από την αστυνομία.

Ο γιος του, που είναι σοβαρά τραυματισμένος, είχε βρεθεί το 2019 στο επίκεντρο έρευνας, την οποία διενεργούσε η υπηρεσία αντικατασκοπείας της Αυστραλίας, καθώς φερόταν να έχει σχέση με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, μετέδωσε το αυστραλιανό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Σοκαρισμένοι οι γείτονες των ύποπτων για την αιματηρή επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ

Η επίθεση σημειώθηκε την Κυριακή περίπου στις 18:45 (τοπική ώρα, 09:45 ώρα Ελλάδας) στην τεράστια παραλία Μπόνταϊ.

«Ακούσαμε πυροβολισμούς (...) Δέκα λεπτά αδιάκοπων πυροβολισμών», δήλωσε στο AFP ο Καμίλο Ντίαζ, ένας 25χρονος Χιλιανός φοιτητής.

Ο Τίμοθι Μπραντ-Κόουλς, Βρετανός τουρίστας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είδε «δύο ένοπλους ντυμένους στα μαύρα και οπλισμένους με ημιαυτόματα τουφέκια».

«Όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα», εξήγησε ένας 23χρονος Γάλλος, ο Αλμπάν Μπατόν, ο οποίος αναζήτησε καταφύγιο σε ένα παντοπωλείο.

Οι δράστες ήταν ο Σατζίντ Άκραμ, 50 ετών, ο οποίος εισήλθε στην Αυστραλία με βίζα το 1998 και είχε άδεια οπλοφορίας για έξι όπλα, και ο γιος του Ναβίντ Άκραμ, 24 ετών, ο οποίος γεννήθηκε στη χώρα, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Ο πατέρας έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών, ενώ ο γιος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Αλμπανέζι, όπως και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εξήραν τους «ήρωες» που επενέβησαν κατά την επίθεση για να σταματήσουν τους δράστες.

Βίντεο που έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει έναν άνδρα να ορμά πάνω σε έναν από τους δράστες.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για τον Άχμεντ αλ Άχμεντ, έναν 43χρονο ιδιοκτήτη οπωροπωλείου ο οποίος έπιασε από πίσω τον έναν από τους δύο δράστες και του απέσπασε το τουφέκι που κρατούσε. Στη συνέχεια το έστρεψε εναντίον του και ο δράστης υποχώρησε προς μια γέφυρα όπου βρισκόταν ο συνεργός του.

Ο αλ Άχμεντ εξακολουθεί να νοσηλεύεται αφού υποβλήθηκε σε επέμβαση καθώς είχε τραυματιστεί στο μπράτσο και το χέρι από σφαίρες, ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ο Τζοζάι Αλκάντζι, εξάδελφος του αλ Άχμεντ, δήλωσε ότι «ολοκλήρωσε την πρώτη επέμβαση. Νομίζω ότι έχει ακόμη δύο ή τρεις επεμβάσεις, εξαρτάται από τον γιατρό, τι θα πει».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον αλ Άχμεντ έναν «πάρα πολύ γενναίο άνθρωπο» που έσωσε πολλές ζωές. Από την πλευρά του ο Κρις Μινς, πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, εξήρε «έναν πραγματικό ήρωα», σχολιάζοντας ότι το βίντεο που τον δείχνει να αφοπλίζει τον ένα δράστη είναι «η πιο απίστευτη σκηνή που έχω δει ποτέ».

Στο μεταξύ διαδικτυακός έρανος που ξεκίνησε για τον αλ Άχμετ συγκέντρωσε ήδη περισσότερα από 200.000 δολάρια Αυστραλίας, ενώ πολλοί πολίτες έχουν συγκεντρωθεί έξω από το νοσοκομείο που νοσηλεύεται για να εκφράσουν την υποστήριξή τους.

Πολλοί ηγέτες από όλο τον κόσμο καταδίκασαν έντονα την επίθεση, από την οποία σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι ηλικίας από 10 ετών ως 87 ετών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατήγγειλε μια «ξεκάθαρα αντισημιτική» επίθεση.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διαβεβαίωσε ότι «η Ευρώπη βρίσκεται στο πλευρό της Αυστραλίας και τις εβραϊκές κοινότητες παντού στον κόσμο».

Στο Ισραήλ, ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ έκανε λόγο για «μια πολύ σκληρή επίθεση εναντίον εβραίων» την οποία διέπραξαν «ελεεινοί τρομοκράτες».

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατήγγειλε την άνοδο του αντισημιτισμού σε όλο τον κόσμο μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, και τον πόλεμο στη Γάζα. Έκανε λόγο για «έναν καρκίνο που εξαπλώνεται την ώρα που οι ηγέτες μένουν σιωπηλοί και δεν αντιδρούν».

Το Εθνικό Συμβούλιο Ιμάμηδων της Αυστραλίας κάλεσε «όλους τους Αυστραλούς, περιλαμβανομένης της αυστραλιανής μουσουλμανικής κοινότητας, να σταθούν ενωμένοι με ενότητα, συμπόνια και αλληλεγγύη».

ΑΠΕ - ΜΠΕ