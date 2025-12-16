Πέθανε ο θρυλικός τραγουδοποιός της κάντρι-ροκ Τζο Ίλι

Ο Τζο Ίλι, τραγουδοποιός που βοήθησε στην ανάπτυξη ενός νέου κύματος μουσικής με έδρα το Τέξας, το οποίο ένωσε τους λάτρεις της ροκ και της κάντρι μουσικής από δεκαετία του 1980, πέθανε χθες σε ηλικία 78 ετών.

Η αιτία θανάτου ήταν επιπλοκές από άνοια με σωμάτια Λούι, νόσο του Πάρκινσον και πνευμονία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του, ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός πέθανε στο σπίτι του στο Τάος του Νέου Μεξικού, έχοντας δίπλα του τη σύζυγό του και μάνατζέρ του, Σάρον, και την κόρη του, Μαρί.

«Ο ήρωάς μου... το πρότυπό μου... ο φίλος μου... ο Τζο Ίλι πέθανε σήμερα» έγραψε στο Twitter ο Μόντε Γουόρντεν, τραγουδιστής από το Τέξας, ιδρυτικός μέλος των Wagoneers πρωτοποριακό roots-rock συγκρότημα που ανέδειξε ο Τζο Ίλι.

«Σημαίνει για μένα τόσα πολλά όσο ο Μπάντι, ο Έλβις ή ο Ντον Έβερλι. Ένας τέτοιος καλλιτέχνης. Τεξανός. Είμαι απλά... συντετριμμένος» πρόσθεσε, σύμφωνα με το Variety.

ΑΠΕ - ΜΠΕ