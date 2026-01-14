eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Οι ΗΠΑ θα ορίσουν επιτροπή Παλαιστινίων για τη διαχείριση της Γάζας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να ανακοινώσουν και μέσα στην ημέρα Τετάρτη την ηγεσία μιας επιτροπής Παλαιστινίων τεχνοκρατών για τη διαχείριση των καθημερινών υποθέσεων στην κατεστραμμένη Λωρίδα της Γάζας, μια κίνηση που στοχεύει στην υπονόμευση της επιρροής της Χαμάς, σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλείται ενημερωμένους αξιωματούχους.

Σύμφωνα με πολλαπλές πηγές, ο Αλί Σάαθ, ο πρώην Παλαιστίνιος αναπληρωτής υπουργός Σχεδιασμού, έχει επιλεγεί για επικεφαλής της επιτροπής, που αναμένεται να ανακοινωθεί ακόμη και μέσα στην Τετάρτη.

Το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Οκτώβριο με την υποστήριξη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ορίζει ότι η επιτροπή είναι μη κομματική και ο ρόλος της περιορίζεται στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών.

Οι αναλυτές πιστεύουν ότι η ανακοίνωση επιδιώκει να καταδείξει την πρόοδο στα σχέδια της Ουάσιγκτον για τη Γάζα, δεδομένων των καθυστερημένων ευρύτερων προσπαθειών, ιδίως της συνεχιζόμενης κατοχής όπλων από τη Χαμάς και της έλλειψης διεθνούς συναίνεσης για την ανάπτυξη ειρηνευτικών δυνάμεων ή τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης.

Η επιτροπή αναμένεται να λειτουργήσει βάσει ενός νέου πλαισίου, γνωστού ως «Συμβουλίου Ειρήνης» υπό την ηγεσία του Τραμπ, και θα αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, κυρίως την εκτεταμένη καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας, τους ισραηλινούς περιορισμούς και τον συνεχιζόμενο έλεγχο ασφαλείας από τη Χαμάς.

Πηγή: ertnews.gr

Κατηγορία ΔΙΕΘΝΗ
