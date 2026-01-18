Γροιλανδία: Κοινή δήλωση των 8 ευρωπαϊκών χωρών που ο Τραμπ απειλεί με δασμούς (βίντεο)

Κοινή δήλωση εξέδωσαν οι 8 χώρες που στοχοποιήθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών, λόγω της αντίδρασής τους στην κατάκτηση της Γροιλανδίας.

Κοινή δήλωση εξέδωσαν οι οκτώ χώρες που δέχθηκαν απειλές για επιβολή δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ, εξαιτίας της στάσης τους στο ζήτημα της Γροιλανδίας, τονίζοντας ότι τέτοιες κινήσεις πλήττουν τις διατλαντικές σχέσεις. Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι θα παραμείνουν ενωμένες και σε πλήρη συντονισμό απέναντι σε οποιαδήποτε αντίδραση.

Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Σουηδία και Φινλανδία εκφράζουν ταυτόχρονα την αλληλεγγύη τους προς τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας, ενώ ως μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύονται να συμβάλουν στην ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική, την οποία χαρακτηρίζουν κοινό διατλαντικό συμφέρον.

«Οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και εγκυμονούν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής κλιμάκωσης», τονίζουν.

Στην επιστολή τους, οι χώρες επαναλαμβάνουν ότι «στέκονται σε πλήρη αλληλεγγύη με το Βασίλειο της Δανίας και τον λαό της Γροιλανδίας».

«Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε σε διάλογο, βασισμένο στις αρχές της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, τις οποίες στηρίζουμε ακλόνητα», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Και οι οκτώ χώρες είναι μέλη του ΝΑΤΟ και τονίζουν ότι «δεσμεύονται να ενισχύσουν την ασφάλεια στην Αρκτική, ως κοινό διατλαντικό συμφέρον».

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνουν ότι πρόσφατη δανική στρατιωτική άσκηση στη Γροιλανδία, με την ονομασία «Arctic Endurance», αποτελεί απόδειξη αυτής της δέσμευσης και «δεν συνιστά απειλή για κανέναν».

«Θα συνεχίσουμε να παραμένουμε ενωμένες και συντονισμένες στην απάντησή μας», δήλωσαν. «Είμαστε δεσμευμένες να διατηρήσουμε την κυριαρχία μας».

Υπενθυμίζεται ότι η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζουν δασμούς 10% στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ από τον Φεβρουάριο, οι οποίοι θα αυξηθούν στο 25% τον Ιούνιο.

