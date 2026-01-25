Μινεάπολη: Εμφυλιοπολεμικό κλίμα μετά τη δολοφονία 37χρονου από πράκτορες της ICE (βίντεο)

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στη Μινεάπολη μετά το νέο περιστατικό θανάσιμου πυροβολισμού από ομοσπονδιακούς πράκτορες, με θύμα τον 37χρονο Αμερικανό Άλεξ Πρέτι, λίγες εβδομάδες μετά την εν ψυχρώ εκτέλεση της 37χρονης, Ρενέ Γκουντ.

Οι ομοσπονδιακές αρχές υποστήριξαν ότι ο άνδρας πλησίασε πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης κρατώντας όπλο και με πρόθεση να τους επιτεθεί.

Έκκληση να ανατεθεί η έρευνα στις τοπικές και όχι στις ομοσπονδιακές αρχές, έκανε o Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλτς, με τον Ντόναλντ Τραμπ να κατηγορεί τις αρχές της Μινεάπολης για υποκίνηση εξέγερσης.

Παράλληλα, σοβαρή θεσμική σύγκρουση έχει ξεσπάσει στη Μινεσότα μετά το αιματηρό περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο Άλεξ Πρέτι καθώς οι πολιτειακές αρχές καταγγέλλουν ότι ομοσπονδιακοί πράκτορες τους εμπόδισαν να έχουν πρόσβαση στον τόπο του εγκλήματος. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, όταν οι ερευνητές της πολιτειακής αστυνομίας έφτασαν στο σημείο για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, βρήκαν ήδη εκεί ομοσπονδιακούς πράκτορες, οι οποίοι δεν τους επέτρεψαν να προχωρήσουν στις έρευνες.

Έντονες πολιτικές αντιδράσεις

Το γεγονός οδήγησε τις πολιτειακές αρχές στην κατάθεση μήνυσης, με ομοσπονδιακό δικαστή της Μινεσότα να αποφασίζει ότι οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες οφείλουν να διατηρήσουν ακέραια τα αποδεικτικά στοιχεία και να μην παρεμποδίζουν το έργο των πολιτειακών ερευνητών. Την ίδια ώρα, το περιστατικό πυροδοτεί έντονες πολιτικές αντιδράσεις, καθώς πρόκειται για το δεύτερο αιματηρό συμβάν μέσα σε λίγες εβδομάδες, μετά και τον θανάσιμο πυροβολισμό 37χρονης γυναίκας.

Μινεάπολη: Εμφυλιοπολεμικό κλίμα μετά τον θάνατο του 37χρονου – Μήνυση στην ICE για να μην καταστραφούν αποδεικτικά στοιχεία

Το ζήτημα έχει ήδη λάβει διαστάσεις στην Ουάσινγκτον, με τον επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία να ανακοινώνει ότι το κόμμα θα μπλοκάρει την προώθηση πακέτου νομοσχεδίων για τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει κονδύλια για το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Αν η εμπλοκή παραταθεί, εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο νέας παράλυσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των υπηρεσιών της.

Παράλληλα, έντονη είναι και η αντίδραση της οικογένειας του Άλεξ Πρέτι. Οι γονείς του καταγγέλλουν παραπληροφόρηση από την κυβέρνηση Τραμπ και κάνουν λόγο για «αηδιαστικά ψέματα», απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς ομοσπονδιακών αξιωματούχων ότι ο γιος τους επιδίωκε την υποκίνηση βίαιων επεισοδίων.

Όπως τονίζουν, ο Άλεξ ήταν εξοργισμένος και αγανακτισμένος με τις εξελίξεις τόσο στη Μινεσότα όσο και σε ολόκληρη τη χώρα, ιδίως σε σχέση με τις επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Συνοριοφυλακής, χωρίς ωστόσο να αποτελεί απειλή, όπως –κατά την οικογένεια– επιχειρείται να παρουσιαστεί.

