Γερμανοί οικονομολόγοι: «Επαναπατρίστε τον χρυσό από τις ΗΠΑ»

Η λεπτή ισορροπία των σχέσεων και η απρόβλεπτη στάση του Ντόναλντ Τραμπ καθιστούν επικίνδυνη την αποθήκευση τόσου χρυσού στις ΗΠΑ, λένε οι ειδικοί.

Η Γερμανία κατέχει τα δεύτερα μεγαλύτερα εθνικά αποθέματα χρυσού στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ, εκ των οποίων περίπου 1.236 τόνοι – αξίας 164 δισ. ευρώ – είναι αποθηκευμένοι στη Νέα Υόρκη.

Ο Εμάνουελ Μινχ, κορυφαίος οικονομολόγος και πρώην επικεφαλής έρευνας στην ομοσπονδιακή τράπεζα της Γερμανίας (Bundesbank), ζήτησε την επιστροφή του γερμανικού χρυσού στην πατρίδα, ισχυριζόμενος ότι είναι πολύ επικίνδυνο να παραμείνει στις ΗΠΑ υπό τις τρέχουσες συνθήκες.

«Δεδομένης της τρέχουσας γεωπολιτικής κατάστασης, μοιάζει επικίνδυνο να υπάρχει αποθηκευμένος τόσος χρυσός στις ΗΠΑ», δήλωσε στην οικονομική εφημερίδα Handelsblatt, προσθέτοντας ότι «προς όφελος της μεγαλύτερης στρατηγικής ανεξαρτησίας από τις ΗΠΑ, η Bundesbank θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο επαναπατρισμού του χρυσού».

Αλλά δεν είναι μόνο ο Μινχ που ανησυχεί για το μέλλον του γερμανικού χρυσού στα θησαυροφυλάκια των ΗΠΑ. Μια σειρά οικονομολόγων και οικονομικών αναλυτών υποστηρίζουν επίσης ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν σύμφωνη με τη μεγαλύτερη στρατηγική ανεξαρτησία που επιδιώκει τους τελευταίους μήνες η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης από τις ΗΠΑ.

Ο Μίκαελ Γέγκερ, επικεφαλής της Ένωσης Γερμανών Φορολογουμένων, δήλωσε επίσης ότι το Βερολίνο θα πρέπει να προβεί σ’ αυτήν την κίνηση, υποστηρίζοντας ότι η δηλωμένη επιθυμία των ΗΠΑ να καταλάβουν τη Γροιλανδία θα πρέπει να απασχολήσει το κοινό: «Ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος και κάνει τα πάντα για να δημιουργήσει έσοδα. Γι’ αυτό ο χρυσός μας δεν είναι πλέον ασφαλής στα αμερικάνικα θησαυροφυλάκια».

Μέχρι πρόσφατα, το ζήτημα του επαναπατρισμού του χρυσού ήταν κυρίως αίτημα του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), το οποίο έχει επανειλημμένα ζητήσει την επιστροφή του για πατριωτικούς λόγους. Ωστόσο, η συζήτηση έχει περάσει πλέον ανοιχτά στον δημόσιο διάλογο.

Η Καταρία Μπεκ, τομεάρχης οικονομικών των Πρασίνων, έχει επίσης ταχθεί υπέρ της μετεγκατάστασης του χρυσού στη Γερμανία, αποκαλώντας τα αποθέματα «σημαντική άγκυρα σταθερότητας και εμπιστοσύνης», η οποία «δεν πρέπει να γίνει πιόνι σε γεωπολιτικές διαμάχες».

Στο ίδιιο πνεύμα και η Ούλρικε Νάγιερ, καθηγήτρια οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Ντίσελντορφ, δήλωσε στην εφημερίδα Rheinische Post ότι «λόγω της κυβέρνησης Τραμπ, οι ΗΠΑ δεν αποτελούν πλέον αξιόπιστο εταίρο».

Ωστόσο, ο Κλέμενς Φουέστ, πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών (Ifo) και ένας από τους πιο εξέχοντες οικονομολόγους της χώρας, προειδοποίησε κατά μιας τέτοιας κίνησης, λέγοντας ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακούσιες συνέπειες που θα έριχναν λάδι στη φωτιά της τρέχουσας κατάστασης.

Αλλά και ο Στέφαν Κορνέλιους, εκπρόσωπος της κυβέρνησης συνασπισμού του Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε πρόσφατα ότι η απόσυρση των αποθεμάτων χρυσού δεν εξετάζεται επί του παρόντος.

Που βρίσκεται ο γερμανικός χρυσός

Τα συνολικά αποθέματα χρυσού της Γερμανίας ανέρχονται σε σχεδόν 450 δισεκατομμύρια ευρώ.

Λίγο πάνω από τα μισά φυλάσσονται στα θησαυροφυλάκια της Bundesbank στη Φρανκφούρτη, το 37% στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη και το 12% στην Τράπεζα της Αγγλίας στο Λονδίνο, το παγκόσμιο κέντρο συναλλαγών χρυσού. Η Bundesbank αναφέρει ότι διενεργεί τακτικά έλεγχο των αποθεμάτων χρυσού που διατηρεί στις αποθήκες.

Μιλώντας τον περασμένο Οκτώβριο στη φθινοπωρινή σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ, διαβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας» για τον γερμανικό χρυσό που φυλάσσεται στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Πηγή: ertnews.gr