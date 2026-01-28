Ο Νιλ Γιάνγκ απαντά στον Τραμπ προσφέροντας τον μουσικό κατάλογό του στη Γροιλανδία

Ο αμερικανοκαναδός τραγουδιστής Νιλ Γιάνγκ ανακοίνωσε πως προσφέρει την πλήρη πρόσβαση στον μουσικό κατάλογό του στους «φίλους του της Γροιλανδίας», ως απάντηση στις απειλές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει αυτό το αρκτικό έδαφος.

«Ελπίζω ότι η μουσική μου και οι μουσικές ταινίες μου θα μετριάσουν κάπως το αδικαιολόγητο στρες και τις απειλές που υφίστασθε από την πλευρά της αντιδημοφιλούς και, ας το ελπίσουμε, προσωρινής κυβέρνησής μας», έγραψε χθες, Τρίτη, στο μπλογκ του ο διάσημος μουσικός.

«Επιθυμώ ειλικρινά να μπορέσετε να επωφεληθείτε απ' όλη τη μουσική μου στο ωραίο σπίτι σας της Γροιλανδίας, στην καλύτερη ποιότητά της», πρόσθεσε ο 80χρονος καλλιτέχνης, ερμηνευτής του «Heart of Gold» και μεγάλος σταρ της δεκαετίας του 1970.

«Είναι μια προσφορά ειρήνης και αγάπης. Όλη η μουσική που έκανα στη διάρκεια των 62 τελευταίων ετών είναι δική σας. Ελπίζουμε ότι και άλλοι οργανισμοί θα ακολουθήσουν το παράδειγμά μας».

ΑΠΕ - ΜΠΕ