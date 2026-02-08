Βρετανία: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής του επιτελείου του Στάρμερ

O επικεφαλής του επιτελείου του Κιρ Στάρμερ, Μόργκαν ΜακΣουίνι παραιτήθηκε, σύμφωνα με το Sky News, αλλά και δημοσιογράφους της ημερήσιας εφημερίδας The Guardian.

Η είδηση αυτή ανοίγει νέο κύκλο πολιτικής πίεσης για την κυβέρνηση και αναδεικνύει το βάθος της κρίσης που αντιμετωπίζει ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Το Sky News αναφέρει ότι πολλοί βουλευτές των Εργατικών είχαν επιρρίψει ευθύνες στον ΜακΣουίνι για την επιλογή του Μάντελσον ως πρεσβευτή στις ΗΠΑ.

Αν και ο Μάντελσον είχε απομακρυνθεί από το αξίωμα τον περασμένο Σεπτέμβριο, δέχτηκε νέες και ισχυρότερες πιέσεις μετά τις αποκαλύψεις από τα αρχεία του Τζέφρι Έπστιν, τα οποία υποδηλώνουν ότι μοιράστηκε εμπιστευτικές πληροφορίες με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία όταν ήταν υπουργός Επιχειρήσεων.

Το Sky News σημειώνει ότι αυτά τα στοιχεία, οδήγησαν σε αμφισβητήσεις σχετικά με την απόφαση του Σταρμερ να διορίσει τον Μάντελσον στην κορυφαία διπλωματική θέση. Ο ΜακΣουίνι, που είναι φίλος του Μάντελσον, φέρεται να πίεσε για να πάρει τη θέση.

Η πίεση στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος είχε ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, με βουλευτές να ζητούν ανάληψη ευθύνης για τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον στη θέση του πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις Ηνωμένες Πολιτείες τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ο Μάντελσον απομακρύνθηκε από τη θέση του τον Σεπτέμβριο, ωστόσο η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο μετά τη δημοσιοποίηση νέων αρχείων που συνδέονται με τον Τζέφρι Έπστιν και τα οποία εγείρουν ερωτήματα για χειρισμούς του παρελθόντος.

Ο ΜακΣουίνι, στενός συνεργάτης και φίλος του Μάντελσον, φέρεται να είχε διαδραματίσει ρόλο στην προώθηση του διορισμού, γεγονός που τον έφερε στο επίκεντρο της εσωκομματικής δυσαρέσκειας. Την ίδια ώρα, η παραίτηση αφήνει σημαντικό κενό στη Ντάουνινγκ Στριτ, καθώς ο ΜακΣουίνι θεωρούνταν κεντρικό πρόσωπο στη λειτουργία του πρωθυπουργικού επιτελείου.

Κρίση λόγω της υπόθεσης Μάντελσον – Έπστιν

Η υπόθεση Μάντελσον βαθαίνει την πολιτική κρίση στο Λονδίνο και εντείνει την πίεση προς τον Κιρ Στάρμερ, με τα κυριακάτικα πρωτοσέλιδα να σκιαγραφούν μια κυβέρνηση σε άμυνα. Η εφημερίδα Sunday Times σημειώνει ότι η αποζημίωση που φέρεται να έλαβε ο Πίτερ Μάντελσον μετά την απομάκρυνσή του από τη θέση του πρεσβευτή στις Ηνωμένες Πολιτείες προσθέτει νέα πίεση στον πρωθυπουργό.

Η εφημερίδα Sunday Mirror μεταφέρει το αυστηρό μήνυμα του πρώην υπουργού Ντέιβιντ Μπλάνκετ προς τον Στάρμερ, με τη χαρακτηριστική φράση get your act together, ενώ στην Sun on Sunday γίνεται λόγος για δυσοσμία σκανδάλου που δεν λέει να φύγει από την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sunday Telegraph, ο Στάρμερ εμφανίζεται συντετριμμένος και φέρεται να εξετάζει το πολιτικό του μέλλον, την ώρα που διαρρέεται πως ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι δεν είχε στηρίξει τον διορισμό Μάντελσον. Στον αντίποδα, ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν δηλώνει στην Observer ότι θα ήταν λάθος να τεθεί ζήτημα ηγεσίας, σημειώνοντας πως δεν αλλάζεις προπονητή στο τριακοστό πέμπτο λεπτό.

Σε άρθρο της, η εφημερίδα Mail on Sunday επαναφέρει αποκαλύψεις για το Τζέφρι Έπστιν ο οποίος είχε συμμετάσχει σε ιδιωτικό δείπνο στο Μπάκιγχαμ μαζί με τον Άντριου Μάουντμπάτεν Γουίνδσορ και μια νεαρή γυναίκα, την περίοδο που η βασίλισσα Ελισάβετ απουσίαζε στο Μπαλμόραλ. Ο ίδιος ο Άντριου έχει διαχρονικά αρνηθεί κάθε εμπλοκή σε παράνομες πράξεις.

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι ήταν «τιμή του» να συνεργαστεί με τον υψηλόβαθμο συνεργάτη του Μόργκαν ΜακΣουίνι που παραιτήθηκε σήμερα για το ρόλο του στο διορισμό του Πίτερ Μάντελσον στη θέση του πρεσβευτή της Βρετανίας στις ΗΠΑ.

«Το κόμμα μας κι εγώ του οφείλουμε ευγνωμοσύνη και τον ευχαριστώ για τις υπηρεσίες του», δήλωσε ο Στάρμερ εκθειάζοντας τη βοήθεια που προσέφερε ο ΜακΣουίνι προκειμένου το Εργατικό Κόμμα να νικήσει στις εκλογές του 2024.

