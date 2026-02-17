Το Βρετανικό Μουσείο αφαιρεί τη λέξη “Παλαιστίνη” από επιγραφές εκθεμάτων

Μετά από πιέσεις φιλοϊσραηλινής ομάδας, το Βρετανικό Μουσείο αποφάσισε να αφαιρέσει τη λέξη “Παλαιστίνη” από επιγραφές εκθεμάτων και δήλωσε ότι οι αναθεωρήσεις έχουν ως στόχο την ιστορική ακρίβεια.

Το Βρετανικό Μουσείο αφαίρεσε τη λέξη «Παλαιστίνη» από ορισμένα από τα εκθέματά του, δηλώνοντας ότι ο όρος χρησιμοποιήθηκε ανακριβώς και δεν θεωρείται πλέον ιστορικά ουδέτερος.

Χάρτες και ενημερωτικές επιγραφές στις αίθουσες του μουσείου για την αρχαία Μέση Ανατολή αναφέρονταν στις ανατολικές ακτές της Μεσογείου ως “Παλαιστίνη”, ενώ ορισμένοι λαοί περιγράφονταν ως “παλαιστινιακής καταγωγής».

Το μουσείο φέρεται να προχώρησε σε μια τέτοια κίνηση ύστερα από καταγγελία που δέχθηκε από το UK Lawyers for Israel (UKLIF), μια εθελοντική ομάδα δικηγόρων στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία εξέφρασε “ανησυχίες” σχετικά με τις αναφορές στην «Παλαιστίνη» σε εκθέσεις που καλύπτουν την αρχαία Λεβαντίνη και την Αίγυπτο, οι οποίες –όπως υποστήριξαν– ενδέχεται να «αποκρύπτουν την ιστορία του Ισραήλ και του εβραϊκού λαού».

Σε επιστολή προς τον διευθυντή του μουσείου, Νίκολας Κάλιναν, η ομάδα έγραψε: «Η αναδρομική εφαρμογή μιας ενιαίας ονομασίας – Παλαιστίνη – σε ολόκληρη την περιοχή, σε βάθος χιλιάδων ετών, διαγράφει τις ιστορικές αλλαγές και δημιουργεί μια ψευδή εντύπωση συνέχειας.

»Έχει επίσης το αποτέλεσμα της διαγραφής των βασιλείων του Ισραήλ και της Ιουδαίας, που αναδύθηκαν περίπου από το 1000 π.Χ., και της αναδιατύπωσης της προέλευσης των Ισραηλιτών και του εβραϊκού λαού ως εσφαλμένα προερχόμενης από την Παλαιστίνη.»

Το UKLFI ανέφερε ότι η επιλεγμένη ορολογία «υπονοεί την ύπαρξη μιας αρχαίας και συνεχούς περιοχής που ονομάζεται Παλαιστίνη». Ζήτησε από το μουσείο να επανεξετάσει τις συλλογές του και να αναθεωρήσει την ορολογία, ώστε οι σχετικές περιοχές να αναφέρονται ως Χαναάν, τα βασίλεια του Ισραήλ και Ιουδαία, ανάλογα με την περίοδο που περιγράφεται.

Παρότι αρκετές επιγραφές έχουν ήδη ενημερωθεί, το μουσείο δήλωσε ότι οι αλλαγές αυτές πραγματοποιήθηκαν πέρυσι, έπειτα από ανατροφοδότηση και έρευνα . Ανέφερε επίσης ότι, παρόλο που ο όρος «Παλαιστίνη» ήταν καθιερωμένος στη δυτική και μεσανατολική επιστημονική βιβλιογραφία ως γεωγραφικός και «ουδέτερος» προσδιορισμός για το νότιο τμήμα της Λεβαντίνης από τα τέλη του 19ου αιώνα, αναγνωρίζει πλέον ότι ο όρος δεν διατηρεί ουδέτερο χαρακτήρα και ενδέχεται να γίνεται αντιληπτός ως αναφορά σε πολιτική επικράτεια.

Σύμφωνα με τον Guardian, εκπρόσωπος του μουσείου πρόσθεσε: «Για τις αίθουσες της Μέσης Ανατολής, σε χάρτες που παρουσιάζουν αρχαίες πολιτισμικές περιοχές, ο όρος “Χαναάν” είναι ο κατάλληλος για το νότιο τμήμα της Λεβαντίνης κατά το ύστερο δεύτερο χιλιετία π.Χ.

»Χρησιμοποιούμε την ορολογία του ΟΗΕ σε χάρτες που απεικονίζουν σύγχρονα σύνορα, για παράδειγμα Γάζα, Δυτική Όχθη, Ισραήλ, Ιορδανία, και αναφερόμαστε σε “Παλαιστίνιο” ως πολιτισμικό ή εθνογραφικό προσδιορισμό όπου είναι κατάλληλο.»

Περισσότερα από 5.000 άτομα έχουν έκτοτε υπογράψει διαδικτυακό ψήφισμα στο Change.org ζητώντας από το μουσείο να ανακαλέσει την απόφασή του. Το ψήφισμα υποστηρίζει ότι η κίνηση «δεν υποστηρίζεται από ιστορικά στοιχεία και συμβάλλει σε ένα ευρύτερο μοτίβο διαγραφής της παλαιστινιακής παρουσίας από τη δημόσια μνήμη».

Περαιτέρω αλλαγές αναμένονται στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου προγράμματος ανακατασκευής και επανέκθεσης του μουσείου και θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια.

Πηγή: www.news247.gr