Χάος στο Μεξικό μετά τη δολοφονία του βαρόνου των ναρκωτικών «Ελ Μέντσο (βίντεο)

Τα σχολεία έκλεισαν σε αρκετές πολιτείες του Μεξικού και τόσο οι τοπικές όσο και οι ξένες κυβερνήσεις προειδοποίησαν τους πολίτες τους να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς ξέσπασε εκτεταμένη βία μετά τη δολοφονία από τον στρατό του ισχυρού ηγέτη του Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο.

Ο Νεμέσιο Ρουμπέν Οσεγκέρα Σερβάντες, γνωστός ως «Ελ Μέντσο», ήταν ο αρχηγός ενός από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα εγκληματικά δίκτυα στο Μεξικό, διαβόητος για τη διακίνηση φαιντανύλης, μεθαμφεταμίνης και κοκαΐνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και για την οργάνωση τολμηρών επιθέσεων εναντίον κυβερνητικών αξιωματούχων που τολμούσαν να το αμφισβητήσουν, γράφει το AP.

Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την πολιτεία Χαλίσκο, όταν ο μεξικανικός στρατός επιχείρησε να τον συλλάβει. Μέλη του καρτέλ απάντησαν με βία σε όλη τη χώρα, κλείνοντας δρόμους και βάζοντας φωτιά σε οχήματα.

Η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ κάλεσε σε ψυχραιμία και οι αρχές ανακοίνωσαν αργά την Κυριακή ότι είχαν απομακρύνει τα περισσότερα από τα περισσότερα από 250 μπλόκα που είχε στήσει το καρτέλ σε 20 πολιτείες. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ παρείχαν πληροφοριακή υποστήριξη στην επιχείρηση για τη σύλληψη του ηγέτη του καρτέλ και συνεχάρη τον μεξικανικό στρατό για την εξουδετέρωση ενός από τους πλέον καταζητούμενους εγκληματίες και στις δύο χώρες.

Το Μεξικό ήλπιζε ότι ο θάνατος ενός από τους μεγαλύτερους διακινητές φαιντανύλης στον κόσμο θα μείωνε τις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ να γίνουν περισσότερα κατά των καρτέλ, όμως πολλοί παρέμειναν κλεισμένοι στα σπίτια τους και σε επιφυλακή, περιμένοντας να δουν την αντίδραση του ισχυρού καρτέλ. Πολλοί φοβούνται περαιτέρω βία.

Η Γουαδαλαχάρα, πρωτεύουσα της πολιτείας Χαλίσκο και δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Μεξικού, ήταν σχεδόν πλήρως κλειστή την Κυριακή, καθώς οι φοβισμένοι κάτοικοι έμειναν στα σπίτια τους.

Οι επιβάτες που έφτασαν στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης το βράδυ της Κυριακής ενημερώθηκαν ότι λειτουργούσε με περιορισμένο προσωπικό λόγω της έξαρσης της βίας.

Η Χασίντα Μούρθια, 64 ετών, πωλήτρια προϊόντων διατροφής, ήταν ανάμεσα σε όσους περπατούσαν νευρικά αργά το βράδυ της Κυριακής μέσα στο αεροδρόμιο, όπου νωρίτερα την ίδια ημέρα ταξιδιώτες έτρεχαν και κρύβονταν πίσω από καθίσματα φοβούμενοι βίαια επεισόδια. Οι περισσότερες πτήσεις προς την πόλη είχαν ανασταλεί την Κυριακή. Η Μούρθια ξεφύλλιζε με αγωνία ειδήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έδειχναν το πρόσωπο του «Ελ Μέντσο» και έστελνε μηνύματα στα παιδιά της, τα οποία παρακολουθούσαν την τοποθεσία της καθώς προσπαθούσε να επιστρέψει στο σπίτι της μετά τη δύση του ήλιου.

«Το σχέδιό μου σήμερα φεύγοντας από το αεροδρόμιο είναι να δω αν υπάρχουν ταξί, αλλά φοβάμαι τα πάντα. Ότι υπάρχουν μπλόκα, ότι υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας, ότι μπορεί να συμβεί κάτι», είπε. «Είμαι ολομόναχη».

Οι αρχές στις πολιτείες Χαλίσκο, Μιτσοακάν και Γκουαναχουάτο ανέφεραν τουλάχιστον 14 ακόμη νεκρούς την Κυριακή, μεταξύ των οποίων επτά μέλη της Εθνικής Φρουράς.

Βίντεο που κυκλοφορούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τουρίστες στο Πουέρτο Βαγιάρτα να περπατούν στην παραλία ενώ καπνός υψωνόταν στο βάθος.

Σε άλλο σημείο του αεροδρομίου, μια ομάδα ηλικιωμένων Μεξικανών συγκεντρώθηκε συζητώντας πώς θα επιστρέψουν στα σπίτια τους.

«Καλύτερα να πάμε όλοι μαζί», είπε ένας. «Με τη βοήθεια του Θεού».

Η σημασία για τις ΗΠΑ

Ένα πλήγμα κατά ενός καρτέλ θα μπορούσε να αποτελέσει διπλωματικό θρίαμβο. Ο Ντέιβιντ Μόρα, αναλυτής για το Μεξικό στη Διεθνή Ομάδα Κρίσεων, δήλωσε ότι η σύλληψη και το ξέσπασμα βίας σηματοδοτούν ένα σημείο καμπής στην προσπάθεια της Σέινμπαουμ να καταστείλει τα καρτέλ και να μειώσει τις πιέσεις από τις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει απαιτήσει από το Μεξικό να κάνει περισσότερα για την καταπολέμηση της διακίνησης της συχνά θανατηφόρας φαιντανύλης, απειλώντας με επιβολή περισσότερων δασμών ή ακόμη και με μονομερή στρατιωτική δράση αν η χώρα δεν δείξει αποτελέσματα.

Υπήρξαν πρώιμα σημάδια ότι οι προσπάθειες του Μεξικού έγιναν θετικά δεκτές από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ Ρον Τζόνσον αναγνώρισε την επιτυχία των μεξικανικών ενόπλων δυνάμεων και τη θυσία τους σε δήλωση αργά την Κυριακή. Πρόσθεσε ότι «υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ και της προέδρου Σέινμπαουμ, η διμερής συνεργασία έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα».

Ωστόσο, αυτό ενδέχεται επίσης να ανοίξει τον δρόμο για περισσότερη βία, καθώς αντίπαλες εγκληματικές ομάδες θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν το πλήγμα που υπέστη το CJNG, δήλωσε ο Μόρα.

«Αυτή μπορεί να είναι μια στιγμή κατά την οποία άλλες ομάδες βλέπουν ότι το καρτέλ έχει αποδυναμωθεί και θέλουν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για να επεκτείνουν τον έλεγχό τους και να αποκτήσουν κυριαρχία επί του Καρτέλ Χαλίσκο σε αυτές τις πολιτείες», είπε.

«Από τότε που η πρόεδρος Σέινμπαουμ ανέλαβε την εξουσία, ο στρατός είναι πολύ πιο συγκρουσιακός και μαχητικός απέναντι στις εγκληματικές ομάδες στο Μεξικό», πρόσθεσε ο Μόρα. «Αυτό στέλνει μήνυμα στις ΗΠΑ ότι, αν συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και να μοιραζόμαστε πληροφορίες, το Μεξικό μπορεί να τα καταφέρει — δεν χρειαζόμαστε αμερικανικά στρατεύματα σε μεξικανικό έδαφος». Ο «Ελ Μέντσο» ήταν βασικός στόχος.

Περισσότερα στο news247.gr