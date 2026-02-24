Πολιτικός σεισμός στη Βρετανία: Σε κρίσιμη δοκιμασία ο Στάρμερ

Θεσμικός σεισμός στο Λονδίνο, με τα βρετανικά πρωτοσέλιδα να κυκλοφορούν σε κλίμα πολιτικής καταιγίδας μετά τη σύλληψη και την απελευθέρωση με εγγύηση του Πίτερ Μάντελσον, μετατρέποντας την υπόθεση σε μετωπική δοκιμασία για τον Κιρ Στάρμερ, ο οποίος συγκαλεί υπουργικό συμβούλιο υπό ασφυκτική πίεση και με την αντιπολίτευση να μιλά για καθοριστική στιγμή της πρωθυπουργίας του.

Ο Μάντελσον συνελήφθη από τη Μητροπολιτική Αστυνομία με την υποψία κατάχρησης δημόσιου αξιώματος, ανακρίθηκε επί ώρες και αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, ενώ προηγήθηκαν έρευνες σε κατοικίες του στο Λονδίνο και στην επαρχία. Η έρευνα αφορά την περίοδο που ήταν υπουργός Επιχειρήσεων στην κυβέρνηση του Γκόρντον Μπράουν και εστιάζει σε καταγγελίες περί διαβίβασης ευαίσθητων κυβερνητικών πληροφοριών στον Τζέφρι Έπστιν, με τον ίδιο να αρνείται κάθε αδίκημα.

Το πολιτικό βάρος είναι εμφανές. Στο Γουεστμίνστερ επικρατεί αμηχανία και νευρικότητα, με την αντιπολίτευση να ανεβάζει τους τόνους και να μιλά για κρίση αξιοπιστίας της κυβέρνησης. Στο εσωτερικό των Εργατικών καταγράφονται πιέσεις, καθώς ο Κιρ Στάρμερ είχε διορίσει τον Μάντελσον πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από την αποπομπή του.

Παράλληλα, η οικογένεια της Βιρτζίνια Τζιούφρε παρενέβη δημόσια, χαιρετίζοντας τη στάση των βρετανικών αρχών και ζητώντας πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία.

Όλοι αναμένουν τα επόμενα βήματα των αρχών, καθώς μετά την ολοκλήρωση της έρευνας θα κριθεί αν η υπόθεση θα περιοριστεί στο ποινικό σκέλος ή αν θα εξελιχθεί σε βαθύτερη πολιτική κρίση.

Η Daily Telegraph κυκλοφορεί με τίτλο «Mandelson arrested». Η Daily Mail μιλά για πολιτικό σοκ στην κορυφή της εξουσίας. Οι Financial Times κάνουν λόγο για δραματική πτώση, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος αρνείται παρανομία. Η Guardian συνδέει την υπόθεση με την επερχόμενη αναπληρωματική εκλογή και τον πολιτικό κίνδυνο για την κυβέρνηση.

Στο Νούμερο 10 της Downing Street, επικρατεί έντονη κινητικότητα. Ο Στάρμερ επιμένει ότι δεν γνώριζε το εύρος της σχέσης Μάντελσον–Έπσταϊν όταν προχώρησε στον διορισμό του. Ωστόσο, η πίεση κλιμακώνεται και το σημερινό υπουργικό συμβούλιο θεωρείται κρίσιμο για το μήνυμα σταθερότητας που θα επιχειρήσει να εκπέμψει η κυβέρνηση, σε μια συγκυρία που δοκιμάζει την αξιοπιστία της.

