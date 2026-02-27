Γάζα: Tουλάχιστον 5 νεκροί από βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί σκότωσαν τουλάχιστον πέντε άτομα στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε η πολιτική προστασία στον παλαιστινιακό θύλακο, παρότι παραμένει σε ισχύ η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που τέθηκε σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου.

Η πολιτική προστασία, οργάνωση άμεσης βοήθειας που αποτελεί μέρος των κυβερνητικών δομών της Χαμάς στον θύλακο, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι πλήγμα που εξαπέλυσε ισραηλινό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα σκότωσε τρεις ανθρώπους στον νότο και ότι άλλοι δύο σκοτώθηκαν στο κεντρικό τμήμα της μικρής παραθαλάσσιας περιοχής, που υπέστη πελώρια καταστροφή στον πόλεμο που διήρκεσε δυο χρόνια.

Το Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των όρων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Συνεχίζουν να καταγράφονται σχεδόν καθημερινά ανταλλαγές πυρών στη Λωρίδα της Γάζας. Τη 15η Φεβρουαρίου, η πολιτική προστασία ανακοίνωνε ότι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν τουλάχιστον 12 ανθρώπους σε όλο τον θύλακο. Από την άλλη, ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι αντέδρασε σε «κατάφωρη παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, στοχοποιώντας «οπλισμένους τρομοκράτες που καλύπτονταν» σε συντρίμμια αφού «πιθανόν είχαν βγει από υπόγειες εγκαταστάσεις».

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε στα μέσα Ιανουαρίου πως ξεκινά η λεγόμενη δεύτερη φάση του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που υποτίθεται ότι θα βάλει οριστικό τέλος στον πόλεμο.

Προβλέπει προοδευτική απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας, τον αφοπλισμό της Χαμάς – το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, στην εξουσία από το 2007 στον θύλακο, απορρίπτει το ενδεχόμενο – την ανάπτυξη Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ΔΔΣ) και ανοικοδόμηση.

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να κατέχει πάνω από τη μισή Λωρίδα της Γάζας.

Πάνω από 600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στον θύλακο αφότου τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, κατά το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, οι αριθμοί του οποίου οι οποίοι χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ. Στην άλλη πλευρά, ο ισραηλινός στρατός μετρά τέσσερις απώλειες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ