Τέταρτος νεκρός Αμερικανός στρατιώτης από τις επιθέσεις του Ιράν (βίντεο)

Πηγή: ertnews.gr
Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έως το πρωί της Δευτέρας, τέσσερα μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στο πλαίσιο της επίθεσης στο Ιράν.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο τέταρτος στρατιώτης, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τις αρχικές επιθέσεις του Ιράν, υπέκυψε τελικά στα τραύματά του παρά τις προσπάθειες των ιατρικών ομάδων.
