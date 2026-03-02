Τα υψηλής τεχνολογίας όπλα που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ για να επιτεθούν στο Ιράν

Πριν από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν, η Ουάσιγκτον συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη δύναμή της και ορισμένα από τα ισχυρότερα οπλικά της συστήματα στη Μέση Ανατολή εδώ και δεκαετίες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ ήταν «οπλισμένες και έτοιμες για δράση» και τα πλήγματα του Σαββάτου, από τα οποία σκοτώθηκε και ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έδωσαν σε αυτή τη δύναμη έναν καταστροφικό σκοπό.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) έδωσε στη δημοσιότητα κατάλογο με τα αμερικανικά οπλικά συστήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής στον πόλεμο με το Ιράν.

Ακολουθεί μια επισκόπηση των μέσων που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα σε αυτό που το Πεντάγωνο αποκαλεί Επιχείρηση “Επική Οργή”:

Βομβαρδιστικά stealth B-2

Τα βομβαρδιστικά με σχήμα φτερών νυχτερίδας, αξίας άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων το καθένα, αποτελούν την ισχυρότερη πλατφόρμα της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Εξοπλισμένα με τέσσερις κινητήρες τζετ, τα B-2 μπορούν να μεταφέρουν συμβατικά ή πυρηνικά όπλα, διαθέτοντας διηπειρωτική εμβέλεια και δυνατότητα εναέριου ανεφοδιασμού.

Με πλήρωμα δύο ατόμων, τα B-2 συνήθως απογειώνονται από τη βάση τους στην Αεροπορική Βάση Whiteman στο Μιζούρι, όπως έκαναν και πέρυσι όταν έπληξαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις σε αποστολή μετ’ επιστροφής διάρκειας 34 ωρών.

Η αποστολή εκείνη, τον περασμένο Ιούνιο, πραγματοποιήθηκε από επτά από τα 19 B-2 του στόλου, ενώ άλλα χρησιμοποιήθηκαν για παραπλανητική πτήση προς τη Χαβάη. Χρησιμοποίησαν τη μεγαλύτερη συμβατική βόμβα των ΗΠΑ -τη διατρητική βόμβα μαζικής ισχύος 30.000 λιβρών- για να επιτεθούν σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Αυτή τη φορά, σύμφωνα με ενημέρωση της CENTCOM, χρησιμοποίησαν βόμβες 2.000 λιβρών για να πλήξουν ιρανικές εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων.

Drones μονής κατεύθυνσης LUCAS

Η Επιχείρηση “Επική Οργή” σηματοδοτεί την πρώτη χρήση αυτών των drones σε μάχη από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη CENTCOM.

Η μονάδα drones (Task Force Scorpion Strike) ενεργοποιήθηκε στη Μέση Ανατολή στα τέλη του περασμένου έτους.

«Η TFSS έχει σχεδιαστεί για να παραδίδει γρήγορα χαμηλού κόστους και αποτελεσματικές δυνατότητες drones στα χέρια των μαχητών», ανέφερε η ανακοίνωση.

Το Low-cost Unmanned Combat Attack System (LUCAS) είναι ουσιαστικά αντίγραφο των ιρανικής σχεδίασης drones Shahed 136, τα οποία η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει σε μεγάλους αριθμούς στον πόλεμό της στην Ουκρανία.

«Αυτά τα χαμηλού κόστους drones, βασισμένα στα ιρανικά Shahed, αποδίδουν τώρα αμερικανικής κατασκευής ανταπόδοση», ανέφερε η CENTCOM σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αμερικανικά πολεμικά πλοία

Η CENTCOM αναφέρει ότι αμερικανικά αεροπλανοφόρα και αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων έχουν συμμετάσχει στον πόλεμο.

Δύο αμερικανικά αεροπλανοφόρα, το USS Abraham Lincoln και το USS Gerald R. Ford, βρίσκονταν στη Μέση Ανατολή όταν άρχισαν τα πλήγματα κατά του Ιράν. Το Lincoln βρισκόταν στην Αραβική Θάλασσα και το Ford στη Μεσόγειο, ανοιχτά του Ισραήλ.

Η CENTCOM έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με μαχητικά F/A-18 και F-35 να απογειώνονται και να προσγειώνονται στο Lincoln. Το Ford δεν φέρει F-35.

Το Ιράν ισχυρίστηκε ότι έπληξε το Lincoln με βαλλιστικούς πυραύλους, κάτι που η CENTCOM χαρακτήρισε «ΨΕΜΑ» σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αμερικανικό βίντεο δείχνει επίσης αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων να εκτοξεύουν πυραύλους Tomahawk. Τα αμερικανικά αντιτορπιλικά κλάσης Arleigh Burke, αρκετά από τα οποία βρίσκονται στην περιοχή, μπορούν να φέρουν έως και 96 Tomahawk.

Τα αντιτορπιλικά, με τα συστήματα αντιβαλλιστικής άμυνας Aegis, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την προστασία των αεροπλανοφόρων με τα οποία συχνά πλέουν, καθώς και εγκαταστάσεων στην ξηρά.

Συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας Patriot και THAAD

Οι συστοιχίες Patriot και THAAD (Terminal High-Altitude Area Defense) χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση εισερχόμενων ιρανικών drones και βαλλιστικών πυραύλων.

Ο αριθμός των αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot και THAAD που έχουν εκτοξευθεί μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστος.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει το CNN, το Ιράν έχει εξαπολύσει χιλιάδες drones και πυραύλους εναντίον στόχων σε όλη τη Μέση Ανατολή, και αναλυτές έχουν εκφράσει ανησυχία ότι τα αποθέματα αναχαιτιστικών, που επιβαρύνθηκαν από τον 12ήμερο πόλεμο πέρυσι μεταξύ Ισραήλ και Ιράν και από μονάδες που διατέθηκαν στην Ουκρανία για άμυνα κατά ρωσικών επιθέσεων, ενδέχεται να μειωθούν αν το Ιράν συνεχίσει τα αντίποινα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Μαχητικά αεροσκάφη

Η CENTCOM αναφέρει ότι μια σειρά μαχητικών συμμετείχαν στις πρώτες ημέρες του πολέμου. Σε αυτά περιλαμβάνονται F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας και F/A-18 του Ναυτικού και του Σώματος Πεζοναυτών.

Συμμετείχαν επίσης stealth F-22 και F-35 της Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία επιχειρούν από την Πολεμική Αεροπορία, το Ναυτικό και το Σώμα Πεζοναυτών, χωρίς να δοθούν συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τις αποστολές τους. Δόθηκαν στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνουν τα δικινητήρια F/A-18 και τα μονοκινητήρια F-35 να επιχειρούν από αεροπλανοφόρο.

Αναπτύχθηκαν επίσης δικινητήρια επιθετικά αεροσκάφη A-10 της Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με τη CENTCOM.

