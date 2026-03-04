Σάντσεθ: «Όχι» στον πόλεμο, δεν θα γίνουμε συνένοχοι από φόβο για αντίποινα

Σε μια ηχηρή παρέμβαση που θυμίζει τις μεγάλες αντιπολεμικές κινητοποιήσεις του παρελθόντος, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ξεκαθάρισε τη θέση της χώρας του απέναντι στην τρέχουσα στρατιωτική κρίση στη Μέση Ανατολή, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα: «Όχι στον πόλεμο».

Ο Σάντσεθ, αναφερόμενος στις πρόσφατες επιθέσεις κατά του Ιράν, υπογράμμισε ότι η Ισπανία στέκεται απέναντι σε αυτή την καταστροφή, τονίζοντας ότι οι μονομερείς στρατιωτικές ενέργειες υπονομεύουν τη διεθνή έννομη τάξη. Προχώρησε μάλιστα σε μια ιστορική αναλογία, υπενθυμίζοντας ότι ο πόλεμος στο Ιράκ οδήγησε σε έναν πολύ πιο αβέβαιο και ανασφαλή κόσμο, ένα λάθος που η διεθνής κοινότητα δεν έχει το περιθώριο να επαναλάβει.

«Ένας πόλεμος στο Ιράν δεν θα οδηγήσει σε μια δικαιότερη διεθνή τάξη, ούτε θα φέρει υψηλότερους μισθούς, καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες ή ένα υγιέστερο περιβάλλον», δήλωσε χαρακτηριστικά, συνδέοντας τις γεωπολιτικές εξελίξεις με την ευημερία των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτής της θέσης, ο Σάντσεθ δεσμεύτηκε ότι η Ισπανία θα συνεργαστεί στενά με τις χώρες της περιοχής που εργάζονται για την ειρήνη, διαθέτοντας κάθε διπλωματικό και υλικό πόρο για την αποκλιμάκωση της έντασης και την επικράτηση του διαλόγου.

Η Ισπανία είναι αντίθετη στην «καταστροφή» του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μετά τις απειλές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με τη Μαδρίτη λόγω της στάσης της σχετικά με τη σύγκρουση.

«Έτσι ξεκινούν οι μεγάλες καταστροφές της ανθρωπότητας… Δεν μπορείς να παίζεις ρωσική ρουλέτα με τη μοίρα εκατομμυρίων ανθρώπων…Δεν θα γίνουμε συνένοχοι σε κάτι που είναι επιβλαβές για τον κόσμο και αντίθετο με τις αξίες και τα συμφέροντά μας, απλώς και μόνο από φόβο για αντίποινα», δήλωσε ο Σάντσεθ σε τηλεοπτική ομιλία του προς τον λαό.

Οι εντάσεις μεταξύ των δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ αυξήθηκαν μετά την καταγγελία του Σάντσεθ ότι οι βομβαρδισμοί του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ήταν απερίσκεπτοι και παράνομοι, και αργότερα απαγόρευσε στα αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν ναυτικές και αεροπορικές βάσεις στη νότια Ισπανία για την επίθεση κατά της Τεχεράνης.

Πηγή: ertnews.gr