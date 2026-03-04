Ιράν: Αναβάλλεται ο δημόσιος αποχαιρετισμός για τον Αλί Χαμενεΐ

Η κρατική κηδεία του Αγιατολάχ Χαμενεΐ που έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Τετάρτης «αναβλήθηκε», μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Νωρίτερα, είχε μεταδοθεί ότι από τις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης η χώρα αποχαιρετά με δημόσιο προσκύνημα τριών ημερών πριν από την ταφή, στο τέμενος Χομεϊνί της Τεχεράνης τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Την ίδια ώρα, σε κλίμα σύγχυσης και αντικρουόμενων πληροφοριών εξελίσσεται η συζήτηση για τη διαδοχή του Αλί Χαμενεΐ, με διεθνή και ιρανικά μέσα να μεταδίδουν διαφορετικές εκδοχές για τις διαδικασίες ανάδειξης νέου Ανώτατου Ηγέτη στο Ιράν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται και οι New York Times, φέρεται ως πιθανός διάδοχος ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζταμπά με πληροφορίες να κάνουν λόγο για επιλογή του υπό την πίεση των Φρουρών της Επανάστασης. Τα κρατικά μέσα ανέφεραν νωρίτερα ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, επέζησε των αμερικανο – ισραηλινών επιθέσεων.

Πηγή: ertnews.gr