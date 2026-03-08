eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 08 Μαρτίου 2026 10:15

Ιράν: Επίθεση σε τέσσερις πετρελαιοδεξαμενές στην Τεχεράνη

Ιράν: Επίθεση σε τέσσερις πετρελαιοδεξαμενές στην Τεχεράνη

Τέσσερις δεξαμενές πετρελαίου και μια εγκατάσταση επιμελητείας που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πετρελαϊκών προϊόντων επλήγησαν στη διάρκεια της νύχτας από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην Τεχεράνη και τα περίχωρά της, δήλωσε σήμερα Ιρανός αξιωματούχος, με την επίθεση να προκαλεί, σύμφωνα με τον ίδιο, τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων.

Τα πέντε αυτά σημεία «υπέστησαν ζημιές» αλλά «η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο», διευκρίνισε στην κρατική τηλεόραση ο Κεραμάτ Βεϊσκαραμί, επικεφαλής της εθνικής εταιρίας διανομής πετρελαϊκών προϊόντων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

