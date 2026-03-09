CNN: Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή κρίση στην Ιστορία

Μια ιστορική αναταραχή στην παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου οδήγησε τις τιμές του αργού πετρελαίου να σπάσουν το φράγμα των 100 δολαρίων τη Δευτέρα για πρώτη φορά σε σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Χωρίς να διαφαίνεται τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου θα μπορούσαν να έχουν σημαντικά μεγαλύτερο περιθώριο για περαιτέρω άνοδο.

Στην πραγματικότητα, οι τιμές του πετρελαίου έφτασαν σχεδόν τα 120 δολάρια το βαρέλι μέσα σε μια νύχτα, πριν εμφανιστούν αναφορές ότι οι δυτικές χώρες θα συζητούσαν μέτρα για την ανακούφιση των υψηλών τιμών των καυσίμων. Αυτό μείωσε λίγο την ένταση στην αγορά. Αλλά όχι πολύ.

Τη Δευτέρα το πρωί, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου ήταν 11% υψηλότερα. Τόσο το αμερικανικό πετρέλαιο όσο και το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, κυμαίνονται γύρω από τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση σε δολάρια ανά βαρέλι στην ιστορία.

Η τελευταία φορά που το πετρέλαιο διαπραγματεύτηκε πάνω από τα 100 δολάρια ήταν μετά την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 100 δολάρια τον Μάρτιο του 2022 και παρέμεινε σε αυτά τα επίπεδα μέχρι τις 19 Ιουλίου 2022. Από τότε δεν είχε ξαναφτάσει σε τριψήφια επίπεδα.

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου για δύο βασικούς λόγους: το σχεδόν πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και την επιβράδυνση της παραγωγής πετρελαίου στη Μέση Ανατολή.

Τα Στενά του Ορμούζ είναι ένας στενός θαλάσσιος διάδρομος μέσω του οποίου μεταφέρεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου με δεξαμενόπλοια. Το Ιράν έχει απειλήσει να επιτεθεί σε οποιοδήποτε δεξαμενόπλοιο διέρχεται από το στενό. Αυτό έχει οδηγήσει σε στασιμότητα στις παραλαβές και τις παραδόσεις πετρελαίου στην περιοχή.

Το εκτιμώμενο 20% της διακοπής του εφοδιασμού είναι περίπου διπλάσιο από το ρεκόρ που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης του Σουέζ το 1956-1957, σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία της Rapidan Energy Group.

Ο πόλεμος έχει επίσης εξαλείψει αποτελεσματικά την εφεδρική παραγωγική ικανότητα, επειδή η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν αποκοπεί από τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου. Η εφεδρική παραγωγική ικανότητα μετρά πόση επιπλέον παραγωγή πετρελαίου θα μπορούσε να επανέλθει γρήγορα, αν χρειαστεί, και συνήθως λειτουργεί ως αμορτισέρ στις αγορές ενέργειας.

«Το αποτέλεσμα είναι μια αγορά χωρίς ουσιαστικό απόθεμα. Δεν υπάρχει παραγωγός που να μπορεί να παρέμβει», έγραψε ο Μπομπ ΜακΝάλι, ιδρυτής και πρόεδρος της Rapidan, σε μήνυμά προς τους πελάτες.

Επειδή το πετρέλαιο δεν κινείται, οι παραγωγοί στην πλούσια σε πετρέλαιο περιοχή έχουν εξαντλήσει τον χώρο για να αποθηκεύσουν το αργό τους. Δεν έχουν άλλη επιλογή από το να επιβραδύνουν την παραγωγή τους.

Με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, αυξήθηκαν και οι τιμές της βενζίνης. Οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά περίπου 50 σεντς σε μια εβδομάδα, φτάνοντας τα 3,48 δολάρια το γαλόνι, υψηλότερα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Τα καλά και κακά νέα

Τα καλά νέα: Ο κόσμος διαθέτει άφθονο πετρέλαιο. Πριν από τον πόλεμο, υπήρχε υπερπροσφορά, γι’ αυτό και το πετρέλαιο ήταν τόσο φθηνό, με τιμή περίπου 60 δολάρια το βαρέλι προτού οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν στο Ιράν.

Οι έμποροι πετρελαίου δεν πιστεύουν ότι η τιμή των 100 δολαρίων ήρθε για να μείνει. Προβλέποντας συμβόλαια παράδοσης για το 2027 και το 2028, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου διαπραγματεύονται στα 60 δολάρια, σημείωσε ο Νταν Πίκερνικγ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Pickering Energy Partners.

Τα κακά νέα: Αυτός ο πόλεμος με το Ιράν διαρκεί περισσότερο από ό,τι είχαν αρχικά προβλέψει οι περισσότεροι επενδυτές. Οι ιστορικές αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι η αρχική αδιαφορία δίνει τη θέση της στη σκληρή πραγματικότητα ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει σε λίγες μέρες.

«Θα έλεγα ότι η κίνηση αυτή είναι κάπως υπερβολική σε πολύ βραχυπρόθεσμο επίπεδο, αλλά αν από τώρα μέχρι το τέλος Μαρτίου δεν υπάρξει βελτίωση στην κυκλοφορία γύρω από το στενό, η τιμή θα μπορούσε να φτάσει τα 150 δολάρια το βαρέλι», δήλωσε ο Χομαγιούν Φαλακσάχι, επικεφαλής αναλυτής ερευνών για το αργό πετρέλαιο στην Kpler.

Εν τω μεταξύ, οι κυβερνήσεις προσπαθούν να ανακουφίσουν μέρος της πίεσης στις τιμές της αγοράς: οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών του G7 θα συναντηθούν τη Δευτέρα για να συζητήσουν την κοινή απελευθέρωση των αποθεμάτων πετρελαίου. Και η κυβέρνηση Τραμπ συνέχισε να προωθεί ένα σχέδιο για την παροχή ασφάλισης στα πετρελαιοφόρα που διέρχονται από το στενό, αφού οι ναυτιλιακές ασφαλιστικές εταιρείες δήλωσαν ότι δεν θα καλύπτουν τα πλοία στην περιοχή σε περίπτωση που δεχθούν επίθεση.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε επίσης ότι θα εργαστεί για την εξασφάλιση ναυτικής συνοδείας για τα πλοία, αλλά δεν έχει προκύψει κάποιο σχέδιο και οι ναυτιλιακές εταιρείες έχουν δηλώσει ότι διστάζουν να διασχίσουν την περιοχή όσο συνεχίζεται η σύγκρουση.

Εν τω μεταξύ, ελλείψει μιας πειστικής λύσης για το κλείσιμο του στενού, οι τιμές του πετρελαίου θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

«Όσο υψηλότερες είναι οι τιμές, τόσο μεγαλύτερη είναι η πίεση στην κυβέρνηση Τραμπ να κάνει κάτι για να προστατεύσει το στενό», δήλωσε ο Πίκερινγκ. «Όσο περισσότερο καθυστερεί η επαναλειτουργία του, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανοδική πίεση στις τιμές. Ένας κύκλος που ενισχύεται».

