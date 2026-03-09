Ο Δήμος Καλαμάτας στην ITB Berlin - Σημαντικές επαφές για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του προορισμού

Στη διεθνή έκθεση τουρισμού ITB Berlin, που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο από τις 3 έως τις 5 Μαρτίου συμμετείχε ο Δήμος Καλαμάτας, στο πλαίσιο της παρουσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο εθνικό περίπτερο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Ο Δήμος Καλαμάτας ήταν ο μοναδικός Δήμος της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συμμετείχε στην έκθεση. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκε σειρά επαγγελματικών συναντήσεων με εκπροσώπους της διεθνούς τουριστικής αγοράς, μεταξύ των οποίων γερμανικά ταξιδιωτικά γραφεία, καθώς και στελέχη μεγάλων εταιρειών του τουριστικού κλάδου, όπως η TUI, η Jet2, η Edelweiss, η easyJet holidays και η Discover Airlines. Στις συναντήσεις αυτές, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, διερευνήθηκαν δυνατότητες ανάπτυξης κοινών δράσεων και συνεργειών με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προβολής και της τουριστικής κίνησης προς την Πελοπόννησο και ειδικότερα προς την Καλαμάτα.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν επαφές και με εκπροσώπους της ελληνικής τουριστικής αγοράς και φορείς του κλάδου, όπως η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο της ανταλλαγής απόψεων και της διερεύνησης δυνατοτήτων συνεργασίας για την ενίσχυση της τουριστικής προβολής.

“Παρά το γεγονός ότι το διεθνές περιβάλλον παρουσιάζει αυτή την περίοδο μια σχετική επιφυλακτικότητα στην αγορά, κυρίως λόγω της γεωπολιτικής αστάθειας που συνδέεται με την ένταση στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στο Ιράν, το ενδιαφέρον για την Πελοπόννησο και ιδιαίτερα για την Καλαμάτα παραμένει σταθερά έντονο από πλευράς επαγγελματιών του τουρισμού” τονίζεται από το Δήμο Καλαμάτας, υπογραμμίζοντας πως η συμμετοχή του σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις, όπως η ITB Berlin, ενισχύει το κύρος και την αναγνωρισιμότητα του προορισμού στις διεθνείς αγορές, δημιουργώντας ταυτόχρονα σημαντικές ευκαιρίες για νέες συνεργασίες, δικτύωση με την παγκόσμια τουριστική βιομηχανία και περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής δυναμικής της περιοχής.