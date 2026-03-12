Το Ισραήλ έπληξε εγκατάσταση στο Ιράν που χρησιμοποιείται για την παραγωγή πυρηνικών όπλων

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε στο Ιράν εγκατάσταση η οποία, όπως δήλωσε, χρησιμοποιείται για την παραγωγή πυρηνικών όπλων, κατά την 13η ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

"Στο πλαίσιο των κυμάτων πληγμάτων που έχουν διεξαχθεί τις τελευταίες ημέρες", η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ έπληξε "το συγκρότημα 'Ταλεγκάν' (...) το οποίο χρησιμοποιείται από το καθεστώς για την ανάπτυξη δυνατοτήτων απαραίτητων για την κατασκευή πυρηνικών όπλων", ανέφερε ο στρατός.

Ο ισραηλινός στρατός πιθανόν αναφέρεται σε εγκατάσταση που βρίσκεται στην Παρσίν, νοτιοανατολικά της Τεχεράνης, όπου το Ιράν διεξάγει μυστικές στρατιωτικές δραστηριότητες, σύμφωνα με το Ινστιτούτο για την Επιστήμη και τη Διεθνή Ασφάλεια με έδρα τις ΗΠΑ που ειδικεύεται στην παρακολούθηση της εξάπλωσης των πυρηνικών όπλων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ