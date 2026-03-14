Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τη νήσο Χαργκ του Ιράν - Ντ. Τραμπ: Το Ιράν έχει «ηττηθεί εντελώς» και «θέλει συμφωνία»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον «κάθε στρατιωτικού στόχου» στο νησί Χαργκ του Ιράν, καίριας σημασίας εξαγωγικό κόμβο της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Για λόγους αξιοπρέπειας, επέλεξα να μην εξαλειφθούν οι πετρελαϊκές υποδομές στη νήσο», σημείωσε ο αμερικανός πρόεδρος χθες Παρασκευή (λίγο πριν από τη 01:00 ώρα Ελλάδας).

«Όμως αν το Ιράν, ή οποιοσδήποτε άλλος, κάνει οτιδήποτε για να παρεμποδίσει την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση των πλοίων από το στενό του Χορμούζ, θα επανεξετάσω αυτή την απόφαση», απείλησε.

Το Ιράν απειλεί να βάλει στο στόχαστρο πετρελαϊκές υποδομές στην περιοχή

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις διεμήνυσαν σήμερα ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον πετρελαϊκών ή ενεργειακών υποδομών του Ιράν θα τις εξωθούσε να στοχοποιήσουν ενεργειακές υποδομές σε όλη την περιοχή, ανήκουσες σε εταιρείες συνεργαζόμενες με τις ΗΠΑ, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η προειδοποίηση της Τεχεράνης ακολουθεί την ανακοίνωση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social πως οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ «αφάνισαν όλους τους στρατιωτικούς στόχους» στη νήσο Χαργκ, τον κυριότερο πετρελαιοεξαγωγικό κόμβο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, και την προειδοποίησή του πως θα μπουν στο στόχαστρο οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εκεί αν το Ιράν συνεχίσει να εμποδίζει την κίνηση στο στενό του Χορμούζ.

Μέσω της Χαργκ γίνεται το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.

ΑΠΕ-ΜΠΕ