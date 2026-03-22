Κωνσταντινούπολη: Κατάρρευση δύο κτιρίων – Φόβοι για εγκλωβισμένους στα συντρίμμια (βίντεο)

Δύο κτίρια κατέρρευσαν στη Κωνσταντινούπολη και έχει σημάνει συναγερμός για εγκλωβισμένους, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίσσονται στην Κωνσταντινούπολη, μετά την ξαφνική κατάρρευση δύο κτιρίων στην ιστορική περιοχή Φατίχ.

Οι τουρκικές αρχές έχουν εξαπολύσει μια γιγαντιαία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στο σημείο, καθώς υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για ανθρώπους που παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τους τόνους των ερειπίων.

Φυσικό αέριο «δείχνουν» τα αίτια

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Αϊβανσαράι υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της ιστοσελίδας Hurriyet, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μια ισχυρή έκρηξη που σχετίζεται με το δίκτυο φυσικού αερίου, η οποία πιθανότατα προκάλεσε την πτώση των οικοδομημάτων, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από τις αρχές.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον πέντε άτομα πιστεύεται ότι παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια τη στιγμή της κατάρρευσης. Μέχρι στιγμής, οι διασώστες έχουν καταφέρει να ανασύρουν τρεις τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν άμεσα στο νοσοκομείο, ενώ οι προσπάθειες επικεντρώνονται τώρα στον εντοπισμό και τη διάσωση ακόμη δύο ατόμων που αγνοούνται.

Στο σημείο της καταστροφής έχουν σπεύσει πολυάριθμα συνεργεία της πυροσβεστικής, ασθενοφόρα και ειδικές μονάδες διάσωσης με εξειδικευμένο εξοπλισμό. Η αγωνία κορυφώνεται, καθώς παραμένει άγνωστος ο ακριβής αριθμός των ενοίκων που βρίσκονταν εντός των κτιρίων την ώρα του ατυχήματος.

Η παλαιότητα των κατασκευών αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές στην έρευνά τους για τα αίτια της τραγωδίας. Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν διασώστες να επιχειρούν πάνω από τα συντρίμμια, ενώ κάτοικοι της γειτονιάς συμμετέχουν εθελοντικά στην απομάκρυνση των υλικών, προσπαθώντας να βοηθήσουν στο έργο των συνεργείων.

