Σταϊνμάιερ: Παραβίαση του διεθνούς δικαίου ο πόλεμος εναντίον του Ιράν

Ως «αδιαμφισβήτητη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» περιέγραψε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ τον πόλεμο εναντίον του Ιράν και εξέφρασε την ανησυχία του για την «μόνιμη ζημιά» την οποία κατά τη γνώμη του έχει υποστεί η διατλαντική σχέση. Τόνισε επίσης την ανάγκη η Γερμανία και η Ευρώπη να απαλλαγούν από τις εξαρτήσεις που δημιουργούν τρωτά σημεία.

«Αυτός ο πόλεμος είναι παράνομος βάσει του διεθνούς δικαίου, δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό και η εξωτερική μας πολιτική δεν καθίσταται πειστικότερη με το να μη λέμε με το όνομά τους τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου», τόνισε ο κ. Σταϊνμάιερ, μιλώντας νωρίτερα σήμερα σε εκδήλωση για τα 75 χρόνια του υπουργείου Εξωτερικών, σε μια έμμεση κριτική αναφορά στην στάση τόσο του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς όσο και του υπουργού Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, οι οποίοι έως τώρα αποφεύγουν να μιλήσουν ευθέως για παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Ο κ. Σταϊνμάιερ χαρακτήρισε τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν «πολιτικά καταστροφικό και μοιραίο λάθος» και εξέφρασε την απογοήτευσή του, καθώς, όπως είπε, «θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, ήταν περιττός, εάν ο στόχος ήταν πράγματι να σταματήσει το Ιράν στην πορεία του προς την απόκτηση πυρηνικής βόμβας». Αντιθέτως, σημείωσε, η συμφωνία του 2015 με την Τεχεράνη είχε μειώσει σημαντικά τις πιθανότητες η ιρανική ηγεσία να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Τη συμφωνία, στην επίτευξη της οποίας είχε συμβάλει και ο κ. Σταϊνμάιερ ως υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, κατήγγειλε κατόπιν ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του στον Λευκό Οίκο.

Ο ομοσπονδιακός πρόεδρος ζήτησε μεταξύ άλλων μεγαλύτερη απόσταση από την κυβέρνηση Τραμπ και σαφή δέσμευση στο διεθνές δίκαιο. «Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές στις συναλλαγές μας με αυτήν την κυβέρνηση των ΗΠΑ και να επικεντρωθούμε στα βασικά μας συμφέροντα. Ρεαλισμός όμως σημαίνει επίσης να μην συμβιβαζόμαστε σε ό,τι αφορά τις αρχές μας ή να περιφρονούμε το διεθνές δίκαιο», υπογράμμισε ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, για να προσθέσει: «Το διεθνές δίκαιο δεν είναι ένα παλιό γάντι που πρέπει να πετάμε όταν το κάνουν άλλοι ούτε έχει χάσει τη σημασία του για τη Γερμανία και την Ευρώπη ως πλαισίου τάξης, εγχειριδίου κανόνων και πηγής νομιμότητας. Αντιθέτως: Είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση όλων όσοι δεν θεωρούν ότι οι ίδιοι ανήκουν στις μεγάλες δυνάμεις (...) Σε έναν κόσμο χωρίς νόμους και κανόνες, αυτή η Ευρώπη θα χαθεί. Γιατί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χτισμένη πάνω σε νόμους και κανόνες και θα κατέρρεε αν υιοθετούσαμε την κοσμοθεωρία της ωμής βίας ως δική μας», είπε ο Γερμανός πρόεδρος εν μέσω παρατεταμένου χειροκροτήματος.

«Ζούμε μια διπλή αλλαγή εποχής», δήλωσε ο κ. Σταϊνμάιερ, αναφερόμενος στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας και στην κρίση στις διατλαντικές σχέσεις και προειδοποίησε για τον κίνδυνο μόνιμης ρήξης με τις ΗΠΑ. «Ο ρωσικός επιθετικός πόλεμος κατά της Ουκρανίας και η διακοπή των σχέσεων με τις ΗΠΑ έχουν καταστρέψει σταθερές της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής. Δεν θα υπάρξει επιστροφή σε καμία περίπτωση. Η Γερμανία και η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσουν σε αυτό και να γίνουν πιο ανεξάρτητες από τη Ρωσία και τις ΗΠΑ. Όπως ακριβώς δεν θα υπάρξει επιστροφή στην προπολεμική κατάσταση με τη Ρωσία, δεν θα υπάρξει επιστροφή και στη διατλαντική σχέση πριν από τις 20 Ιανουαρίου 2025, την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ. Η ρήξη και η χαμένη εμπιστοσύνη στην αμερικανική πολιτική των μεγάλων δυνάμεων είναι πολύ βαθιά - όχι μόνο μεταξύ των συμμάχων της, αλλά και παγκοσμίως», συνέχισε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος και εκτίμησε ότι μια μελλοντική κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον σε θέση να επαναλάβει απλώς τον ρόλο του «φιλικού ηγεμόνα» και του εγγυητή μιας φιλελεύθερης διεθνούς τάξης. Για τη Γερμανία, «είναι ζωτικής σημασίας να απελευθερωθεί από τις εξαρτήσεις στη διατλαντική σχέση που δημιουργούν τρωτά σημεία. Η επίτευξη της ευρωπαϊκής κυριαρχίας στην άμυνα και την τεχνολογία είναι ένα έργο για τις επόμενες γενιές. Η κλίμακα του έργου δεν θα πρέπει πλέον να αποτελεί λόγο καθυστέρησης», τόνισε.

Στην ίδια εκδήλωση, ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ απηύθυνε έκκληση για ενότητα στην Ευρώπη υπό το φως της αλλαγής της πολιτικής των ΗΠΑ υπό τον πρόεδρο Τραμπ. «Η διατλαντική μας σχέση υφίσταται βαθιές αλλαγές και, δεδομένου ότι η ασφάλεια στην Ευρώπη απειλείται ίσως πιο συγκεκριμένα από ό,τι τα τελευταία 75 χρόνια, πρέπει να καταστεί η ύψιστη προτεραιότητά μας», δήλωσε, αλλά ταυτόχρονα επισήμανε ότι είναι εξίσου ζωτικής σημασίας να μην ξεχνάμε ότι ήταν πρωτίστως οι ΗΠΑ που απελευθέρωσαν τη Γερμανία από το ναζιστικό καθεστώς, διαμόρφωσαν τη νεαρή Ομοσπονδιακή Δημοκρατία και κατέστησαν εφικτή την επανένωση της χώρας.

