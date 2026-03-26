Τουρκία: Ελληνας πρέσβης Θ. Μπιζάκης: «Η γεωγραφία δεν αλλάζει, η σχέση όμως οικοδομείται»

Με σαφές μήνυμα υπέρ του διαλόγου, της συνύπαρξης και του διεθνούς δικαίου, η ελληνική διπλωματία από την καρδιά της Άγκυρας ανέδειξε τις πτυχές των ελληνοτουρκικών σχέσεων, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Με επισημότητα πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαρτίου στην Άγκυρα η δεξίωση της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Τουρκία για την επέτειο της εθνικής εορτής, με την παρουσία των Τούρκων υφυπουργών Εξωτερικών Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι, ο οποίος απηύθυνε και χαιρετισμό, και του Αλί Οζέλ. Το «παρών» έδωσαν, επίσης, μέλη του διπλωματικού σώματος άλλων χωρών, εκπρόσωποι αρχών, ΜΜΕ και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Στην ομιλία του, ο Έλληνας πρέσβης υπογράμμισε τη διαχρονική σημασία της 25ης Μαρτίου, συνδέοντας την ιστορική πορεία της Ελλάδας με τις σύγχρονες αξίες της δημοκρατίας και του διεθνούς δικαίου.

«Είναι και πάλι μεγάλη τιμή και χαρά που γιορτάζουμε σήμερα την ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας στην Άγκυρα», δήλωσε ο κ. Θεόδωρος Μπιζάκης, μεταφέροντας ένα βασικό -όπως είπε- μήνυμα.

«Η 25η Μαρτίου 1821 είναι ένα μεγάλο ορόσημο, η μεγαλύτερη ημέρα της σύγχρονης ιστορίας μας· ωστόσο, η ελληνική ιστορία εκτείνεται σε χιλιετίες. Μια ιστορία γεμάτη μάχες, νίκες και ήττες, αλλά πάντα με αγώνα για έναν δίκαιο σκοπό. Από την αρχαιότητα, η Ελλάδα προωθεί και υπερασπίζεται αρχές, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τον άνθρωπο, είτε πρόκειται για την ελευθερία, τη δημοκρατία, τη φιλοσοφία ή τις επιστήμες» πρόσθεσε.

Ο πρέσβης παρουσίασε τη σημερινή εικόνα της Ελλάδας ως σύγχρονου κράτους με ισχυρούς θεσμούς και ενεργό διεθνή παρουσία, δίνοντας έμφαση στις βασικές αρχές της εξωτερικής πολιτικής.

«Η Ελλάδα σήμερα είναι ένα σύγχρονο κράτος, με ισχυρούς θεσμούς. Πλήρες μέλος πολλών διεθνών οργανισμών και αυτή τη στιγμή έχει την υψηλή τιμή να υπηρετεί ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Θα επαναλάβω τις τρεις λέξεις που αντιπροσωπεύουν τη θητεία μας σε αυτό το σημαντικό όργανο: Διάλογος - Διπλωματία - Δημοκρατία. Λέξεις που μπορώ να προφέρω στα ελληνικά και να γίνουν κατανοητές από τους περισσότερους σε αυτή την αίθουσα και σε όλο τον κόσμο. Μπορούμε όλοι να αντιληφθούμε πόσο επίκαιρο παραμένει αυτό το μήνυμα.

Αυτός είναι ο δρόμος που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Ένας δρόμος προς ένα καλύτερο μέλλον, βασισμένο στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Πρέπει πάντα να υπερασπιζόμαστε τη διεθνή νομιμότητα», ανέφερε ο Έλληνας πρέσβης.

Ελληνοτουρκικές σχέσεις

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας στην Άγκυρα στάθηκε κυρίως στη βελτίωση των διμερών σχέσεων και στη σημασία της διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα.

«Η διμερής σχέση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο της ιστορίας μας.

Η τρέχουσα πορεία ξεκίνησε μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στην Τουρκία, με το ειλικρινές και αυθόρμητο αίσθημα αλληλεγγύης που εξέφρασε ο ελληνικός λαός. Η εξομάλυνση των διμερών επαφών και επισκέψεων, σε διάφορα επίπεδα, κατέστησε δυνατή τη δημιουργία σταθερών διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας.

Η σημερινή δεξίωση πραγματοποιείται σχεδόν έναν μήνα μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη στην Άγκυρα και την 6η Σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. Και οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν τη σημασία του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας, ιδιαίτερα σε ένα ασταθές και διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Είναι λοιπόν πιο σημαντικό από ποτέ να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για τη διατήρηση μιας αμοιβαία επωφελούς και λειτουργικής σχέσης, εστιάζοντας σε όσα μας ενώνουν και διαχειριζόμενοι τη διαφωνία με υπευθυνότητα και με οδηγό το διεθνές δίκαιο», τόνισε.

Συνεργασία σε οικονομία, τουρισμό και μετανάστευση

Ο Έλληνας πρέσβης ανέδειξε συγκεκριμένα πεδία συνεργασίας, από το εμπόριο μέχρι τη διαχείριση μεταναστευτικών ροών.

«Συνεχίζεται η συνεργασία για την ενίσχυση των υποδομών και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, καθώς και για την έρευνα, την καινοτομία και τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων.

Σημαντική είναι και η συνεργασία στο μεταναστευτικό, όπου η ενίσχυση των επαφών μεταξύ αστυνομικών και λιμενικών αρχών έχει αποδώσει απτά αποτελέσματα στην καταπολέμηση των παράτυπων ροών.

Πέρυσι, σχεδόν 1,5 εκατομμύριο Τούρκοι επισκέφθηκαν την Ελλάδα, ενώ περίπου 700.000 Έλληνες ταξίδεψαν στην Τουρκία», σημείωσε ο κ. Μπιζάκης.

Κλείνοντας, ο πρέσβης, αφού ευχαρίστησε τους εκατοντάδες παρευρισκόμενους, δήλωσε: «Η γεωγραφία δεν μπορεί να αλλάξει. Η Ελλάδα και η Τουρκία θα είναι πάντα γείτονες. Αυτό που είναι στο χέρι μας είναι ο τρόπος με τον οποίο θα οικοδομήσουμε τη σχέση αυτή, στη βάση του διαλόγου και των αρχών του διεθνούς δικαίου, προς ένα μέλλον ειρήνης, προόδου και ευημερίας για τους λαούς και τις χώρες μας».

ΦΩΤΟ ΠΗΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΑΠΕ