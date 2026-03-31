Η Ασία υφίσταται τις σοβαρότερες επιπτώσεις του πολέμου στην Μέση Ανατολή και βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή ενεργειακή κρίση, προειδοποιεί η εταιρεία ανάλυσης ναυτιλιακών στοιχείων Kpler.

«Εκτιμούμε ότι η Ασία, προς το παρόν, θα υποφέρει περισσότερο», δηλώνει σε αποκλειστική του συνέντευξη στο AFP ο πρόεδρος της Kpler Jean Maynier προσθέτοντας ότι η ασιατική ήπειρος δεν διαθέτει επαρκείς δικούς της ενεργειακούς πόρους για την κάλυψη του κενού.

«Οι ενεργειακοί πόροι δεν θα επαρκέσουν στην Κίνα, δεν θα επαρκέσουν για την κάλυψη των αναγκών μεγάλων χωρών όπως οι Φιλιππίνες και η Ινδονησία. Αρα, πρόκειται για πραγματική ενεργειακή κρίση».

Οι επιπτώσεις από το κλείσιμο των Στενών του Χορμούζ είναι ήδη ορατές σε χώρες όπως οι Φιλιππίνες, που έχουν κηρύξει «κατάσταση εθνικής ενεργειακής κρίσης και όπου οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με άνθρακα ξαναμπαίνουν σε λειτουργία για την εξοικονόμηση του φυσικού αερίου για άλλες χρήσεις», επισημαίνει ο Jean Maynier από την Σιγκαπούρη, από όπου η Kpler εποπτεύει τις θαλάσσιες μεταφορές προς την Ασία.

«Είναι πραγματικά επιζήμιο για την Ασία και, αν το επεισόδιο αποκτήσει διάρκεια, δεν είμαστε αισιόδοξοι», προσθέτει. «Ελπίζουμε ότι σε κάποια δεδομένη στιγμή, οι πολιτικοί θα βρουν μια λύση».

Η εταιρεία Kpler ιδρύθηκε το 2014, έχει έδρα τις Βρυξέλλες και είναι ιδιοκτήτρια του site MarineTraffic. Θεωρείται ένα από τα βασικά κέντρα ανάλυσης δεδομένων και παρακολούθησης πλοίων παγκοσμίως και διασφαλίζει την εποπτεία των «σκιωδών στόλων».

Η Kpler παρακολουθεί προσεκτικά τα Στενά του Χορμούζ από την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στις 28 Φεβρουαρίου.

Μέχρι χθες, μόνο 196 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων, ανάμεσά τους 120 που μετέφεραν πετρέλαιο ή φυσικό αέριο είχαν διασχίσει τα Στενά του Χορμούζ από τις 28 Φεβρουαρίου.

