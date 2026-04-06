Η Greenpeace συμμετέχει στην αποστολή Global Sumud Flotilla προς τη Γάζα

Η Greenpeace ανακοίνωσε ότι το πλοίο της, Arctic Sunrise, θα συμμετάσχει στο επικείμενο Global Sumud Flotilla, μια διεθνή πρωτοβουλία που συγκεντρώνει περισσότερα από 80 πλοία και χιλιάδες συμμετέχοντες με στόχο να αμφισβητήσουν τον αποκλεισμό ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα από το Ισραήλ.

Το πλοίο της Greenpeace θα παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή ναυτική υποστήριξη, διασφαλίζοντας την ασφαλή διάσχιση της Μεσογείου μέχρι τα τελευταία 200 ναυτικά μίλια πριν τις ακτές της Γάζας.

Η Eva Saldaña, Εκτελεστική Διευθύντρια του ισπανικού γραφείου της Greenpeace, δήλωσε: «Σε αυτή την περίοδο κλιμάκωσης του πολέμου, είναι τιμή μας να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα να συμμετέχουμε στο Sumud Flotilla με το Arctic Sunrise. Το Sumud Flotilla αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα ανθρωπιστικής αλληλεγγύης και σύμβολο ενεργούς ελπίδας, σε αντίθεση με τις κυβερνήσεις που δεν υπερασπίζονται το διεθνές δίκαιο».

Η flotilla θα σαλπάρει από τη Βαρκελώνη στις 12 Απριλίου 2026, με στάσεις στις Συρακούσες της Ιταλίας και την Ιεράπετρα της Ελλάδας, ενώ μια δημόσια συγκέντρωση αλληλεγγύης έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 11 Απριλίου.

Η Ghiwa Nakat, Εκτελεστική Διευθύντρια του γραφείου της Greenpeace στη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, τόνισε: «Η καταστροφή στη Γάζα έχει δημιουργήσει επικίνδυνη νοοτροπία ατιμωρησίας που επεκτείνεται και στον Λίβανο. Το Arctic Sunrise συμμετέχει για να ζητήσει ασφαλή πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας και να αμφισβητήσει τον παράνομο αποκλεισμό, που συνεχίζει να πλήττει αμάχους. Στεκόμαστε ενάντια στα εγκλήματα πολέμου, τη σκόπιμη πείνα, την εθνοκάθαρση και τη γενοκτονία».

Η Susan Abdullah, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του Global Sumud Flotilla, πρόσθεσε: «Η ιστορία της Greenpeace στην υπεράσπιση των θαλασσών και της ζωής τους καθιστά ισχυρή προσθήκη σε αυτή την αποστολή. Σαλπάρουμε μαζί με κοινό στόχο να σπάσουμε την πολιορκία της Γάζας».

Το τελευταίο ταξίδι της flotilla είχε πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2025 με 42 πλοία και 462 συμμετέχοντες. Τότε, ισραηλινές δυνάμεις επιβιβάστηκαν στα σκάφη, συλλαμβάνοντας τους συμμετέχοντες και διακόπτοντας επικοινωνίες, ενώ τα πληρώματα ανέφεραν παρεμβολές από πολεμικά πλοία και drones.

Το MY Arctic Sunrise, μέλος του στόλου της Greenpeace από το 1995, έχει μήκος 50,5 μέτρα, κατηγορία παγοθραυστικού, μέγιστη ταχύτητα 13 κόμβους και μπορεί να μεταφέρει έως 30 άτομα. Έχει πρωταγωνιστήσει σε διεθνείς εκστρατείες της οργάνωσης από την Αρκτική μέχρι την Ανταρκτική.

Η Greenpeace καταδικάζει σταθερά τόσο την ανθρωπιστική όσο και την περιβαλλοντική κρίση στη Γάζα και επαναλαμβάνει το αίτημά της για άμεση προστασία των αμάχων και ασφαλή πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια.

