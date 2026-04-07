Η πρώτη φωτογραφία από την αθέατη πλευρά της Σελήνης με φόντο τη Γη

Εντυπωσιακές εικόνες που κόβουν την ανάσα από την αποστολή Artemis II, αποκαλύπτοντας στιγμιότυπα από την αθέατη πλευρά της Σελήνης τα οποία δεν έχει ξαναδεί ανθρώπινο μάτι, έδωσε στη δημοσιότητα η NASA.

Η σεληνιακή αποστολή που έχει συγκεντρώσει πάνω της το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την εξερεύνηση του Διαστήματος ανανέωσε τους στόχους για επιστροφή στο φεγγάρι, προσφέροντας μια μοναδική οπτική της Γης από το βαθύ Διάστημα.

Στη μία φωτογραφία, απαθανατίζεται η Γη, η οποία χάνεται πίσω από τον ορίζοντα της Σελήνης, όπως καταγράφηκε από το Orion από τη μακρινή πλευρά του φυσικού δορυφόρου. Πρόκειται για την πρώτη φωτογραφία του πλανήτη μας από τη συγκεκριμένη οπτική γωνία.

Περισσότερα από 57 χρόνια έτσι μετά το πρώτο φωτογραφικό στιγμιότυπο που αποτύπωνε μια ανατολή στη Γη, την οποία τράβηξε ένας αστροναύτης του Apollo 8, οι διάδοχοί τους του Artémis II (Ριντ Γουάισμαν, Κριστίνα Κοχ, Βίκτορ Γκλόβερ και Τζέρεμι Χάνσεν) απαθανάτισαν μια δύση της Γης πίσω από τη Σελήνη:

Η φωτογραφία τραβήχτηκε χθες Δευτέρα, όταν η κάψουλά τους Orion έκανε την περιστροφή της Σελήνης.

Η εικόνα φέρνει στον νου αμέσως το θρυλικό στιγμιότυπο του Apollo 8, που τραβήχτηκε την 24η Δεκεμβρίου του 1968 από τον Αμερικανό Γουίλιαμ Άντερς, κατά τη διάρκεια της πρώτης υπερπτήσης στη Σελήνη από ανθρώπους, μαζί με τους συμπατριώτες του Φρανκ Μπόρμαν και Τζιμ Λόβελ.

Το Apollo 8 έκανε δέκα φορές τον κύκλο της Σελήνης χωρίς να προσγειωθεί και, κατά τη διάρκεια μιας τροχιάς, ο Γουίλιαμ Άντερς απαθανάτισε το φωτεινό μπλε της Γης ενώ ξεχώριζε με φόντο το απέραντο σκοτάδι του διαστήματος, ενισχυμένο από τον έρημο και μονοχρωματικό ορίζοντα της Σελήνης στο προσκήνιο.

«Κάναμε όλο αυτό το ταξίδι για να εξερευνήσουμε τη Σελήνη και το σημαντικότερο είναι πως ανακαλύψαμε τη Γη», είχε δηλώσει ο Άντερς κατά την επιστροφή του στη Γη.

Η φωτογραφία «Ανατολή της Γης» συγκαταλέγεται συχνά στις επιλογές των πλέον εμβληματικών ιστορικών στιγμιότυπων και συμπεριλήφθη το 2003 στο βιβλίο που εξέδωσε το περιοδικό Life με τίτλο «100 φωτογραφίες που άλλαξαν τον κόσμο».

Η κληρονομιά του Apollo 8 συνόδευσε χθες τους αστροναύτες του Artémis II. Ξεκίνησαν την ημέρα τους λαμβάνοντας ένα εγγεγραμμένο μήνυμα του Τζιμ Λόβελ, πριν από τον θάνατό του τον Αύγουστο του 2025.

«Είναι μια ιστορική ημέρα και γνωρίζω πόσο πολύ απασχολημένοι θα είστε, όμως μην ξεχάσετε να επωφεληθείτε από τη θέα», τους είπε αυτός ο πρωτοπόρος.

Η δεύτερη φωτογραφία καταγράφει τη στιγμή μιας ολικής έκλειψης, όπως παρατηρήθηκε από σεληνιακή τροχιά στις 6 Απριλίου 2026. Στην εικόνα, η Σελήνη καλύπτει πλήρως τον Ήλιο, δημιουργώντας ένα θέαμα που ελάχιστοι άνθρωποι στην ιστορία είχαν την ευκαιρία να αντικρίσουν από τόσο μεγάλη απόσταση.

