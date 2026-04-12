Ουγγαρία: Έκλεισαν οι κάλπες - Σε επίπεδα ρεκόρ η συμμετοχή

Τα εκλογικά τμήματα έκλεισαν σήμερα στην Ουγγαρία, όπου η συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές έφθασε σε επίπεδα ρεκόρ, καθώς οι ψηφοφόροι καλούνταν να επιλέξουν να προσφέρουν μια πέμπτη διαδοχική θητεία στον εθνικιστή πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν ή την αλλαγή με τον συντηρητικό φιλοευρωπαίο Πέτερ Μαγιάρ.

Τα εκλογικά τμήματα έκλεισαν στις 19:00 (20:00 ώρα Ελλάδας) με τη συμμετοχή, το ποσοστό της οποίας δεν είναι ακόμη οριστικό, να είχε φθάσει στις 19:30 (ώρα Ελλάδας) το 77,80%, ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ του 70,5% που είχε επιτευχθεί στις βουλευτικές εκλογές του 2002.

