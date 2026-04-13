Δευτέρα, 13 Απριλίου 2026 08:53

Αλλαγή σελίδας στην Ουγγαρία: Εμφατική επικράτηση Μάγκιαρ έναντι του Ορμπαν

Το δεξιό Tisza κόμμα του Πέτερ Μάγκιαρ, πολιτικού προσκείμενου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξασφάλισε πλειοψηφία δυο τρίτων στο κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, κατά τη σχεδόν οριστική καταμέτρηση των αποτελεσμάτων -έφτασε στο 97%- από την εκλογική επιτροπή της χώρας.

Το Tisza θα καταλάβει τις 138 από τις 199 της ουγγρικής Βουλής, έναντι 55 της παράταξης Fidesz του απερχόμενου λαϊκιστή εθνικιστή πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

«Ευχαριστώ Ουγγαρία», έγραψε στο λογαριασμό του στο Facebook ο ηγέτης του Tisza Πέτερ Μαγιάρ.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν αναγνώρισε την ήττα του στις σημερινές βουλευτικές εκλογές με σύντομη ομιλία που εκφώνησε στο επιτελείο της προεκλογικής εκστρατείας του.

«Τα αποτελέσματα των εκλογών, αν και δεν είναι ακόμα οριστικά, είναι σαφή· για εμάς, είναι οδυνηρά, αλλά αδιαμφισβήτητα. Δεν λάβαμε την ευθύνη ούτε τη δυνατότητα να κυβερνήσουμε», δήλωσε ο εθνικιστής ηγέτης, προσθέτοντας ότι «συνεχάρη το κόμμα που νίκησε» και ότι το κόμμα του, το Fidesz, θα υπηρετήσει το έθνος από την αντιπολίτευση.

