Το «Μεγάλο Σχίσμα» Τραμπ με Πάπα και οι τρεις Καθολικοί του προέδρου

H ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ που με χρήση τεχνητής νοημοσύνης τον εμφάνισε ως Ιησού αποσύρθηκε με ασυνήθιστη ταχύτητα συγκριτικά με τις 12 ώρες που έμεινε η απεικόνιση των Ομπάμα ως πιθήκους, αναφέρουν αμερικανικά δημοσιεύματα.

«Νόμιζα ότι εμφανιζόμουν σαν γιατρός και ότι είχε να κάνει με τον Ερυθρό Σταυρό», είπε έξω από τη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, ο αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους. «Υποτίθεται ότι κάνω τους ανθρώπους καλύτερους», ανέφερε.

Ερωτηθείς αν θα αποσύρει και την ανάρτηση με την οποία επέκρινε τον Πάπα ως «αδύναμο απέναντι στο έγκλημα και την Ριζοσπαστική Αριστερά», επέμεινε στη θέση του. «Ο Πάπας Λέων είπε πράγματα που είναι λάθος», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι δεν θα ζητήσει συγγνώμη για την ανάρτησή του. «Πιστεύουμε ακράδαντα στον νόμο και την τάξη, και φάνηκε να έχει πρόβλημα με αυτό, οπότε δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο να ζητάμε συγγνώμη».

Αντιδράσεις έρχονται και από αρκετούς Ρεπουμπλικάνους και συντηρητικούς σχολιαστές.

«Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δημοσίευσε κάτι τέτοιο», έγραψε στο X ο Riley Gaines , συντηρητικός ακτιβιστής, σχολιάζοντας ότι «λίγη ταπεινότητα θα βοηθούσε».

Ο Πάπας Λέων ΙΔ δέχτηκε για πρώτη φορά την οργή του Τραμπ επικρίνοντας πέρυσι τις πολιτικές μαζικών απελάσεων της κυβέρνησης. Ο Λίο έκτοτε συγκρούστηκε με τον Τραμπ για τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, και στη συνέχεια απορρίπτοντας πιο ρητά τις απειλές του προέδρου να εξαλείψει «έναν ολόκληρο πολιτισμό» εάν η Τεχεράνη δεν υποκύψει στα αιτήματα της Ουάσινγκτον.

Οι Καθολικοί του προέδρου

Οι εντάσεις του Τραμπ με την παπική εξουσία έρχονται παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος περιβάλλει τον εαυτό του με αρκετούς εξέχοντες Καθολικούς, συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς , του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και της πρώτης κυρίας Μελάνια Τραμπ.

Ο Βανς, σε συνέντευξη που έδωσε στο Fox News τη Δευτέρα το βράδυ σχετικά με τη διαμάχη του Τραμπ με τον Λίο, έδωσε μια διαφορετική εξήγηση:

«Νομίζω ότι ο πρόεδρος δημοσίευε ένα αστείο και, φυσικά, το κατέβασε επειδή αναγνώρισε ότι πολλοί άνθρωποι δεν καταλάβαιναν το χιούμορ του», είπε ο Βανς, προσθέτοντας ότι στον Τραμπ αρέσει «να το αναμειγνύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Tην ίδια ώρα, ο Πιτ Χέγσεθ, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, παρουσιάζει την πολεμική προσπάθεια ως θεϊκά υποστηριζόμενη, χρησιμοποιώντας ακόμη και βιβλικές παραπομπές. «Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα καλύτερα Πάσχα μας, με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Μπορώ να πω ότι από στρατιωτικής άποψης ήταν ένα από τα καλύτερα», δήλωσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα, κάνοντας μια παράξενη παραλληλία μεταξύ της στρατιωτικής ισχύος των ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και της Ανάστασης του Ιησού στη χριστιανική πίστη. Το Σαββατοκύριακο, μια από τις αναρτήσεις του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υπόσχονταν εκδίκηση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν ακούστηκε σαν να είχε βγει από την Παλαιά Διαθήκη, με επίκληση μιας ανώτερης δύναμη, σχολίασε το CNN.

Πηγή: www.ertnews.gr