Τρόμος σε σχολείο στην Τουρκία: Ένοπλος 19χρονος τραυμάτισε 16 άτομα (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στο Σιβέρεκ της επαρχίας Σανλιούρφα στην Τουρκία, όταν ένας 19χρονος εισέβαλε σε επαγγελματικό λύκειο και άνοιξε πυρ αδιακρίτως, τραυματίζοντας 16 άτομα, πριν βάλει τέλος στη ζωή του κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες στο επαγγελματικό και τεχνικό λύκειο Αχμέτ Κογιουντσού, στο Σιβέρεκ της Σανλιούρφα. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο 19χρονος Ομέρ Κετ (πρώην μαθητής του σχολείου γεννημένος το 2007), εισήλθε στο σχολικό συγκρότημα οπλισμένος με κυνηγετικό όπλο, ενώ άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως, σπέρνοντας τον πανικό σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

«Στην αρχή άνοιξε πυρ αδιακρίτως στην αυλή και στην συνέχεια στο εσωτερικό του σχολείου», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τοπικά μέσα δείχνουν μαθητές να φεύγουν τρέχοντας από το σχολείο, μπροστά από το οποίο υπάρχει μεγάλη αστυνομική δύναμη, τεθωρακισμένο αστυνομικό όχημα και ασθενοφόρα.

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης της Σανλιούρφα, Χασάν Σιλντάκ, επιβεβαίωσε πως δεν υπάρχουν νεκροί από την επίθεση, ενώ ανακοίνωσε ότι συνολικά 16 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων τέσσερις εκπαιδευτικοί, δέκα μαθητές, ένας αστυνομικός κι ένας εργαζόμενος στο κυλικείο του σχολείου.

«Από τους 16 τραυματίες, τέσσερις – δύο εκπαιδευτικοί και δύο μαθητές – κρίθηκε ότι βρίσκονται σε μέτρια κατάσταση και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία στο κέντρο της επαρχίας. Οι υπόλοιποι 12 τραυματίες συνεχίζουν τη θεραπεία τους στο Κρατικό Νοσοκομείο του Σιβέρεκ», δήλωσε ο Χασάν Σιλντάκ.

Ο δράστης, γεννημένος το 2007, ήταν πρώην μαθητής του σχολείου, ενώ είχε φοιτήσει έως την ένατη τάξη πριν εγγραφεί σε άλλο λύκειο για εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Φέρεται, δε, να αυτοπυροβολήθηκε όταν οι αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν.

«Εκφράζουμε τα περαστικά μας σε όλους τους κατοίκους του Σιβέρεκ, της Σανλιούρφα και σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα. Παρά τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται, ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένα περιστατικά. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση των τραυματιών και τους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση», κατέληξε ο κυβερνήτης της Σανλιούρφα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού και τα κίνητρα του δράστη.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως οι ένοπλες επιθέσεις αυτού του είδους είναι σπάνιες στην Τουρκία, όπου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, δεκάδες εκατομμύρια όπλα κυκλοφορούν, παράνομα στην πλειονότητά τους.

Πηγή: ertnews.gr