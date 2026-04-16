Πάπας Λέων: Ο κόσμος «καταστρέφεται από μια χούφτα τυράννους»

Ο πάπας Λέων κατακεραύνωσε τους ηγέτες που ξοδεύουν δισεκατομμύρια σε πολέμους, λέγοντας ότι ο κόσμος «καταστρέφεται από μια χούφτα τυράννους», σε ασυνήθιστα έντονες σε ύφος δηλώσεις που έκανε από το Καμερούν, καθώς οι επικρίσεις και οι φραστικές επιθέσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του ποντίφικα συνεχίζονται.

Ο Λέων, ο πρώτος Αμερικανός πάπας, επέκρινε επίσης ηγέτες που χρησιμοποιούν θρησκευτική γλώσσα για να αιτιολογήσουν πολέμους και προέτρεψε για μια «αποφασιστική αλλαγή πορείας» μιλώντας σε μια συνάντηση που είχε στη μεγαλύτερη πόλη των αγγλόφωνων περιοχών του Καμερούν, όπου μια υποβόσκουσα σύγκρουση που κρατάει σχεδόν μια δεκαετία έχει αφήσει χιλιάδες νεκρούς.

«Τα αφεντικά του πολέμου προσποιούνται ότι δεν γνωρίζουν ότι χρειάζεται μόνο μια στιγμή για να καταστρέψεις, όμως συχνά μια ολόκληρη ζωή δεν είναι αρκετή για να ανοικοδομήσεις», δήλωσε ο ποντίφικας.

«Κάνουν τα στραβά μάτια στο γεγονός ότι δισεκατομμύρια δολάρια ξοδεύονται για δολοφονίες και καταστροφή, όμως οι πόροι που απαιτούνται για θεραπεία, εκπαίδευση και αποκατάσταση δεν βρίσκονται πουθενά», συμπλήρωσε.

Οι επιθέσεις του Τραμπ τις τελευταίες μέρες στον πάπα, που ξεκίνησαν την παραμονή της περιοδείας του ποντίφικα σε τέσσερις χώρες στην Αφρική, έχουν προκαλέσει αγανάκτηση στην Αφρική, όπου ζουν περισσότεροι από το ένα πέμπτο των Καθολικών του κόσμου.

Ο πάπας, ο οποίος διατήρησε σχετικά χαμηλό προφίλ κατά το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου έτους του ως προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, έχει αναδειχθεί σε σφοδρό επικριτή του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου στο Ιράν.

Σήμερα, ο ποντίφικας επέκρινε έντονα τους ηγέτες που ειπκαλούνται θρησκευτικά θέματα για να αιτιολογήσουν πολέμους.

«Αλίμονο σε εκείνους που χειραγωγούν τη θρησκεία και το ίδιο το όνομα του Θεού για το δικό τους στρατιωτικό, οικονομικό και πολιτικό όφελος, σέρνοντας ό,τι είναι ιερό στο σκότος και τη ρυπαρότητα», είπε.

«Αυτός είναι ένας κόσμος που έχει αναποδογυριστεί, μια εκμετάλλευση του δημιουργήματος του Θεού που πρέπει να αποδοκιμαστεί και να απορριφθεί από κάθε έντιμη συνείδηση», συμπλήρωσε.

