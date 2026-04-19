Το Ιράν απέτρεψε δύο τάνκερ να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ

⁠Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις γύρισαν πίσω δύο τάνκερ που επιχείρησαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ σήμερα, αφού εξέδωσαν προειδοποιήσεις, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επισημαίνοντας πως αυτό είναι αποτέλεσμα του συνεχιζόμενου αμερικανικού θαλάσσιου αποκλεισμού στο Ιράν.