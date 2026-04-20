Κούβα: Κρίση και εμπάργκο πετρελαίου “σβήνουν” την εμβληματική νυχτερινή ζωή της Αβάνας

Η Αβάνα βυθίζεται στην κρίση καθώς το εμπάργκο πετρελαίου και η κατάρρευση του τουρισμού έχουν «παγώσει» τη νυχτερινή ζωή και επιβαρύνουν δραματικά την καθημερινότητα των κατοίκων.

Οι άλλοτε πολυσύχναστοι δρόμοι της Αβάνας αδειάζουν τα βράδια. Θέατρα έχουν κλείσει, μπαρ και καφέ παραμένουν σκοτεινά, ενώ οι τουρίστες έχουν σχεδόν εξαφανιστεί από την πρωτεύουσα της Κούβας, όπως μεταδίδει το AP.

Η επιβολή εμπάργκο πετρελαίου από τη δεύτερη κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, σε συνδυασμό με τη σοβαρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων δεκαετιών, έχει οδηγήσει τη νυχτερινή ζωή της πόλης σε κατάρρευση.

«Νιώθω ένα κενό όταν βλέπω τους δρόμους άδειους. Δεν μπορώ να είμαι χαρούμενη όταν η χώρα μου είναι θλιμμένη», λέει η 41χρονη λογίστρια Γιουσλέιντι Μπλάνκο.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν η χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών το 2016 είχε φέρει κύμα τουριστών και επενδύσεων. Το 2018 η Κούβα υποδέχθηκε ρεκόρ 4,7 εκατομμυρίων επισκεπτών, με τα καταλύματα να μην επαρκούν για τη ζήτηση.

Σήμερα, η κατάσταση έχει αντιστραφεί δραματικά. Οι πωλήσεις καυσίμων είναι αυστηρά περιορισμένες, οι ουρές στα πρατήρια διαρκούν μήνες, ενώ τα μέσα μαζικής μεταφοράς σταματούν νωρίς το απόγευμα. Πολλές διεθνείς αεροπορικές εταιρείες έχουν διακόψει τις πτήσεις προς την Αβάνα, καθώς δεν μπορούν να ανεφοδιαστούν με καύσιμα.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: τον Φεβρουάριο καταγράφηκαν μόλις 77.600 τουρίστες, έναντι 178.000 την ίδια περίοδο πέρυσι.

Για πολλούς Κουβανούς, η κατάσταση θυμίζει —ή και ξεπερνά τη δεκαετίας του 1990, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. «Είναι χειρότερα από τότε», λέει η 65χρονη υπάλληλος στάθμευσης Ντολόρες ντε λα Καριδάδ Μέντες.

Η κρίση έχει επιβαρύνει δραματικά την καθημερινότητα: συνεχείς διακοπές ρεύματος, ελλείψεις σε τρόφιμα, νερό και φάρμακα, καθώς και σημαντική μείωση στο δελτίο τροφίμων.

Παράλληλα, η μαζική μετανάστευση επιδεινώνει την κατάσταση. Περίπου 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα την περίοδο 2021-2024, ανάμεσά τους πολλοί καλλιτέχνες και επαγγελματίες που στήριζαν τη ζωντανή πολιτιστική σκηνή της Αβάνας.

Η απόφαση των ΗΠΑ να διακόψουν τον βασικό ενεργειακό εφοδιασμό από τη Βενεζουέλα και να πιέσουν και άλλες χώρες να μην προμηθεύουν πετρέλαιο, έχει επιδεινώσει περαιτέρω την ενεργειακή ασφυξία της χώρας.

Για τους μικροεπιχειρηματίες, η καθημερινότητα έχει γίνει ιδιαίτερα δύσκολη. «Ξυπνάς έτοιμος να κατακτήσεις τον κόσμο, αλλά δεν έρχεται ούτε ένας πελάτης», λέει η Γένι Πέρεζ, ιδιοκτήτρια καφέ στην Παλιά Αβάνα. «Την επόμενη μέρα, όμως, λες: ας προσπαθήσω ξανά».

Η κρίση στην Κούβα δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά και κοινωνική, δοκιμάζοντας καθημερινά τις αντοχές των πολιτών σε μια πραγματικότητα χωρίς σαφή προοπτική εξόδου.

Πηγή: www.news247.gr