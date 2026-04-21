Αντίγραφο της Ιλιάδας του Ομήρου βρέθηκε σε αιγυπτιακή μούμια

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν έναν πάπυρο με αντίγραφο της Ιλιάδας του Ομήρου μέσα σε μια αρχαία αιγυπτιακή μούμια. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ελληνικό λογοτεχνικό κείμενο βρέθηκε ενσωματωμένο στη διαδικασία ταρίχευσης.

Η ανακάλυψη έρχεται για να αλλάξει τα δεδομένα σχετικά με όσα γνωρίζαμε με τα ταφικά έθιμα και τη θρησκευτική ζωή στην αρχαία Αίγυπτο.

Το θραύσμα παπύρου εντοπίστηκε στην κοιλιακή χώρα μιας μούμιας που βρισκόταν σε τάφο της ρωμαϊκής περιόδου στην Οξύρρυγχο πριν από περίπου 1.600 χρόνια.

Η Οξύρρυγχος, γνωστή στους φαραωνικούς χρόνους ως Περ-Μεντζέντ, ήταν μία από τις σημαντικότερες πόλεις της ελληνορωμαϊκής Αιγύπτου. Τα ερείπιά της βρίσκονται στη σημερινή πόλη Αλ-Μπανχάνα, περίπου 190 χλμ. νότια του Καΐρου, δίπλα σε έναν κλάδο του Νείλου που είναι γνωστός ως Μπαχρ Γιούσεφ.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης εντόπισαν τη μούμια κατά τη διάρκεια πρόσφατης ανασκαφικής αποστολής που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2025.

Διαπίστωσαν ότι η μούμια περιείχε ένα ασυνήθιστο στοιχείο: έναν πάπυρο τοποθετημένο στην κοιλιά, ως μέρος της τελετουργίας ταρίχευσης.

Μούμιες αυτής της περιόδου έχουν στο παρελθόν βρεθεί να περιέχουν παπύρους γραμμένους στα ελληνικά, ωστόσο όλοι περιείχαν κείμενα τελετουργικού χαρακτήρα.

