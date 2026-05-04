Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ξεκινά από σήμερα να συνοδεύει πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα ξεκινήσει από σήμερα Δευτέρα πρωί (ώρα Μέσης Ανατολής) μια προσπάθεια απεγκλωβισμού πλοίων που παραμένουν ακινητοποιημένα στα Στενά του Ορμούζ.

Περιέγραψε την προσπάθεια ως μια «ανθρωπιστική χειρονομία» που αποσκοπεί μόνο σε βοήθεια ουδέτερων χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Για το καλό του Ιράν, της Μέσης Ανατολής και των ΗΠΑ, ενημερώσαμε αυτές τις χώρες ότι θα καθοδηγήσουμε τα πλοία τους με ασφάλεια έξω από αυτές τις περιορισμένες θαλάσσιες οδούς, ώστε να μπορούν ελεύθερα και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους», τόνισε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Αυτή η διαδικασία, Project Freedom (Σχέδιο Ελευθερία), θα ξεκινήσει το πρωί της Δευτέρας, ώρα Μέσης Ανατολής», πρόσθεσε ο Τραμπ.

«Οι εκπρόσωποί μου έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν και αυτές οι συζητήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Η εκεχειρία ισχύει από τις 8 Απριλίου, μετά από σχεδόν 40 ημέρες ισραηλινών και αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν και αντίποινα της Τεχεράνης στην περιοχή. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός έχουν βαλτώσει.

ΑΠΕ-ΜΠΕ