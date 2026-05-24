Ουκρανία: Σφοδροί ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο - Tουλάχιστον 4 νεκροί

Νυχτερινή ρωσική επίθεση στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας Κίεβο και τη γύρω περιοχή, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ίδια την πρωτεύουσα, σύμφωνα με τον δήμαρχο. Δύο ακόμα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη.

