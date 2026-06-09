Ιταλία: Εισαγγελική έρευνα για τα βασανιστήρια του Ισραήλ στους ακτιβιστές του Flotilla

Η Ιταλία ξεκινά έρευνα κατά του ακροδεξιού Ισραηλινού υπουργού, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ για εγκλήματα πολέμου μετά τις καταγγελίες ακτιβιστών του Flotilla και τις απάνθρωπες εικόνες, κατά τη διάρκεια της κράτησής τους, που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

Οι ιταλικές εισαγγελικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα σε σχέση με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, για τον απάνθρωπο τρόπο που μεταχειρίστηκε τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που απήχθησαν την ώρα που ταξίδευαν για να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Μια δικαστική πηγή επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα ιταλικών μέσων ενημέρωσης που ανέφεραν ότι ο Μπεν Γκβιρ έχει τεθεί στο μικροσκόπιο της ιταλικής δικαιοσύνης για κατηγορίες βασανισμού και απαγωγής Ιταλών πολιτών που ήταν μεταξύ των ακτιβιστών. Ο υπουργός επίσης ερευνάται και για εγκλήματα πολέμου.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον ίδιο τον υπουργό, οι ακτιβιστές φαίνεται να είναι δεμένοι πισθάγκωνα, με το κεφάλι στραμμένο κάτω, ενώ ο Μπεν Γκβιρ τους «επιθεωρεί», φωνάζοντάς τους.

Το βίντεο ξεκινά με μία ακτιβίστρια να φωνάζει «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», πριν Ισραηλινοί στρατιώτες την σπρώξουν στο κεφάλι και τη σύρουν στο έδαφος.

Εφόσον στοιχειοθετηθούν κατηγορίες, οι εισαγγελείς θα μπορούσαν να ζητήσουν την παραπομπή του σε δίκη.

Ειρωνείες Μπεν Γκβιρ προς Ιταλία: «Η χώρα της μπότας έγινε η χώρα της σαγιονάρας"

«Η χώρα της μπότας έγινε η χώρα της σαγιονάρας», έγραψε χθες, Δευτέρα, ο Μπεν Γκβιρ στο X, σε μια υποτιμητική αναφορά στο γεωγραφικό σχήμα της Ιταλίας.

Επίσης, ανέφερε στην εφημερίδα Times of Israel ότι «το Ισραήλ δεν είναι σάκος του μποξ για μια συμμορία ψεύτικων υποστηρικτών της τρομοκρατίας που επινοούν συκοφαντίες και ψέματα εναντίον των μαχητών μας».

«Δεν πτοούμαι από αυτό το είδος έρευνας και θα συνεχίσω να στέκομαι περήφανα στο πλευρό των μαχητών μας», κατέληξε.

Η Ιταλία χαρακτήρισε σήμερα «απαράδεκτη» την ύβρη που εκτόξευσε ο Ισραηλινός υπουργός.

Ειδικότερα, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε σήμερα, στη διάρκεια ακρόασής του στη Γερουσία, ότι πρόκειται για «απαράδεκτες δηλώσεις ανάξιες ενός υπουργού», οι οποίες δείχνουν «το πολιτικό και ηθικό ανάστημα του ανδρός».

«Δεν βρίσκω τις λέξεις για να σχολιάσω αυτό που είπε χθες σχετικά με την Ιταλία, αφού έμαθε ότι αποτελεί αντικείμενο έρευνας της εισαγγελίας», δήλωσε ο Ταγιάνι.

Ο Ταγιάνι δήλωσε ότι η Ρώμη «θα συνεχίσει να ασκεί πίεση» ώστε η ΕΕ να επιβάλει κυρώσεις στον Μπεν Γκβιρ, προσθέτοντας ότι «πολυάριθμες χώρες» υποστηρίζουν ήδη κάτι τέτοιο.

Την Παρασκευή, έρευνα άρχισε και στο Παρίσι για βασανιστήρια και εγκλήματα πολέμου, έπειτα από μια αναφορά της κυβέρνησης για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσθηκαν από τις ισραηλινές αρχές οι Γάλλοι του «Στολίσκου για τη Γάζα», πληροφορήθηκε το Γαλλικό Πρακτορείο από την εθνική αντιτρομοκρατική εισαγγελία (PNAT).

Πηγή: www.efsyn.gr