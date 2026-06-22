Αυστραλία: Κατάσχεση ρεκόρ 2,7 τόνων κοκαΐνης θαμμένων κοντά στο Σίδνεϊ

Η αυστραλιανή αστυνομία κατέσχεσε ποσότητα ρεκόρ 2,7 τόνων κοκαΐνης, που ήταν κρυμμένη μέσα σε πλαστικά δοχεία και θαμμένη μέσα σε υπόγεια μπούνκερ σε προάστιο του Σίδνεϊ, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Η κοκαΐνη ανακαλύφθηκε την Παρασκευή μέσα σε πλαστικά δοχεία κρυμμένα μέσα σε υπόγεια μπούνκερ στο πίσω μέρος μιας ιδιοκτησίας στο Λόντονντερι, σε βορειοδυτικό προάστιο του Σίδνεϊ, διευκρίνισε η αστυνομία. Πάνω από τα μπούνκερ είχαν τοποθετηθεί κοντέινερ με ψεύτικο πάτωμα.

Πρόκειται για την πιο σημαντική κατάσχεση κοκαΐνης στην ιστορία της Αυστραλίας, σύμφωνα με ανακοίνωση κοινής μονάδας η οποία είναι υπεύθυνη για τη μάχη εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος.

«Η έρευνα για την προέλευση των ναρκωτικών συνεχίζεται και θα εργασθούμε με τους εταίρους μας των δυνάμεων της τάξης, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο, για να ταυτοποιήσουμε τα εγκληματικά δίκτυα», δήλωσε ο Στίβεν Τζέι, αρχηγός της αυστραλιανής ομοσπονδιακής αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες της αστυνομίας, μια ομάδα με βάση το Σίδνεϊ οργάνωσε την εκφόρτωση της κοκαΐνης από ξένο πλοίο βόρεια του Κουίνσλαντ και στη συνέχεια την μετέφερε στο Σίδνεϊ για να τη διανείμει.

Οι δυνάμεις της τάξης συνέλαβαν δύο άνδρες ηλικίας 21 και 25 ετών, οι οποίοι επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή. Σε βάρος τους απαγγέλθηκε κατηγορία για κατοχή με στόχο την εμπορία ποσότητας ναρκωτικού που εισήχθη παρανόμως, έγκλημα που τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη.

Άλλοι έξι ύποπτοι έχουν ήδη συλληφθεί και έχουν απαγγελθεί σε βάρος τους κατηγορίες που συνδέονται με κατοχή ναρκωτικών, διευκρίνισε η αστυνομία.

Οι θάνατοι που συνδέονται με την κοκαΐνη σημείωσαν άλμα κατά 28% και έφθασαν τους 141 νεκρούς το 2024, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση που δημοσιεύθηκε αυτό το μήνα από το Ινστιτούτο Πένινγκτον, το οποίο διεξάγει έρευνες για την κατανάλωση ναρκωτικών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

[ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EPA/DARREN ENGLAND AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT]