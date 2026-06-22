Βρετανία: Ξεκινά η μάχη διαδοχής μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ (βίντεο)

O Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από την ηγεσία των Εργατικών, με τον νέο επικεφαλής του κόμματος να αναμένεται να έχει οριστεί πριν τον Σεπτέμβριο, όταν το κοινοβούλιο ξεκινά ξανά τις εργασίες.

Ο Bρετανός Πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, μετά από την πολιτική πίεση των τελευταίων ημερών ανακοίνωσε την παραίτησή του σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή τoυ Ηνωμένου Βασιλείου.

Κάνοντας απολογισμό της κυβερνητικής πορείας του ο Κιρ Στάρμερ, με διάγγελμα μπροστά στην Ντάουνινγκ Στριτ, ανακοίνωσε την παραίτησή του εστιάζοντας στη θέση της Βρετανίας στο διεθνές στερέωμα και κάνοντας μια αναφορά στην οικονομική κατάσταση στη χώρα του.

«Τώρα τίθεται το ερώτημα: όχι ποιος είναι ο καλύτερος να αναλάβει την ηγεσία του εργατικού κόμματος, αλλά εάν είμαι εγώ ο καλύτερος. Άκουσα την απάντηση του κόμματός μου και παραιτούμαι», δήλωσε ο Στάρμερ, υπογραμμίζοντας ότι όλες οι αποφάσεις που έχει λάβει είχαν στόχο «να βάζω τη χώρα που αγαπώ πρώτη».

Λιγότερα από δύο χρόνια μετά τη μεγάλη νίκη των Εργατικών στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου του 2024 ο Στάρμερ δήλωσε πως είναι ξεκάθαρο ότι το κόμμα επιθυμεί την αποχώρησή του.

Όπως είπε ενημέρωσε σχετικά τον Βασιλειά Κάρολο για την απόφασή του, ανακοινώνοντας ότι η διαδικασία εκκινεί από τις 9 Ιουλίου και ότι θα παραμείνει στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι να γίνει σταδιακά η αλλαγή. Αυτό σημαίνει ότι ο νέος ηγέτης του Εργατικού κόμματος θα έχει οριστεί πριν τον Σεπτέμβριο. «Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι με στήριξαν αυτά τα χρόνια» δήλωσε αναφέροντας ότι πλέον θα αφοσιωθεί στην οικογένειά του.

Πηγή: ertnews.gr