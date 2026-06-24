Τέλος στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών στη Γερμανία

Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις και σαρωτικές αλλαγές στο ψηφιακό τοπίο φέρνει η νέα εισήγηση επιτροπής εμπειρογνωμόνων στη Γερμανία. Οι ειδικοί, με εντολή του ομοσπονδιακού υπουργείου Παιδείας, προτείνουν τη θέσπιση αυστηρών κανόνων για την προστασία των ανήλικων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η απαγόρευση πρόσβασης για παιδιά κάτω των 13 ετών και η επιβολή εξατομικευμένων περιορισμών ανάλογα με το ρίσκο κάθε πλατφόρμας.

Η πολιτική πίεση πάντως κορυφώνεται καθώς η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας αλλά και οι συγκυβερνώντες Χριστιανοδημοκράτες (CDU) με τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD) θεωρούν τις προτάσεις αυτές ανεπαρκείς, αξιώνοντας ακόμα πιο σκληρά και οριζόντια απαγορευτικά μέτρα.

Η επιτροπή, η οποία διερεύνησε το θέμα επί εννέα μήνες, προτείνει δύο εναλλακτικά μοντέλα: είτε εισαγωγή ελάχιστης ηλικίας 13 ετών για προσωπικούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε περιορισμούς σε ατομικές λειτουργίες, αναλόγως του κινδύνου. Η ομοσπονδιακή υπουργός Παιδείας Κάριν Πριν (CDU) εξέφρασε ήδη την αντίθεσή της υποστηρίζοντας την επιβολή ορίου ηλικίας 13 ετών για όλους τους χρήστες TikTok, Facebook και Instagram, ενώ το SPD έχει ζητήσει το όριο να τεθεί στα 16 έτη και το CDU στα 14.

Η κυρία Πριν περιέγραψε την εισήγηση της επιτροπής περί νόμιμου ορίου ηλικίας στα 13 έτη ως «τοποθέτηση στον σωστό δρόμο προς τα εμπρός» και τόνισε: «Για παιδιά κάτω των 13 ετών, θα πρέπει να ισχύει η νομική απαίτηση για άδεια, επιτρέποντας μόνο αποδεδειγμένα φιλικές προς τα παιδιά και χαμηλού κινδύνου προσφορές. Αυτό σημαίνει ότι οι γονείς μπορούν στη συνέχεια να αποφασίσουν οι ίδιοι εάν τα παιδιά τους έχουν πρόσβαση σε ορισμένες διαδικτυακές υπηρεσίες, π.χ. πλατφόρμες εκπαίδευσης», δήλωσε.

Από την πλευρά των εμπειρογνωμόνων, ο συμπρόεδρος της επιτροπής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κιέλου Όλαφ Κέλερ τόνισε ότι «δεν είναι τα παιδιά που πρέπει να προσαρμοστούν στον ψηφιακό κόσμο, αλλά ο ψηφιακός κόσμος στα παιδιά» και υποστήριξε ότι «ο αποκλεισμός των παιδιών και των νέων από αυτόν τον ψηφιακό κόσμο δεν αποτελεί προστασία».

Σε αυτό το πνεύμα και η υπουργός Παιδείας ζήτησε τη λήψη μέτρων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εγγύηση για την «ασφάλεια από τον σχεδιασμό» από τους ίδιους τους παρόχους. «Αυτό σημαίνει: τέλος στους εθιστικούς αλγόριθμους και στα λεγόμενα “σκοτεινά μοτίβα»” για τα παιδιά. Αυτά είναι ψηφιακά κόλπα που έχουν σχεδιαστεί για να κατευθύνουν τους χρήστες προς ορισμένες συμπεριφορές ή να τους κρατούν σε πλατφόρμες για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα», τόνισε.

Στις προτάσεις της επιτροπής περιλαμβάνεται και η εισήγηση για σε εθνικό επίπεδο απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων στο σχολείο -κατά τη διάρκεια τόσο των μαθημάτων όσο και των διαλειμμάτων και των εξωσχολικών δραστηριοτήτων – έως και την 7η τάξη (Β’ Γυμνασίου). Από την 8η τάξη τα σχολεία θα πρέπει να αναπτύσσουν δεσμευτικές πολιτικές χρήσης, με τη συμμετοχή και των μαθητών.

Η επιτροπή προτείνει ακόμη την υποχρεωτική εισαγωγή της διδασκαλίας του προγράμματος «AI Seahorse» (Ιππόκαμπος Τεχνητής Νοημοσύνης) ήδη στο Δημοτικό, για την καλύτερη προστασία των παιδιών από τους ψηφιακούς κινδύνους, αλλά και τη λειτουργία ενός «εθνικού διαδικτυακού αστυνομικού τμήματος» για παιδιά, στο οποίο οι ανήλικοι θα μπορούν να αναφέρουν πιο εύκολα εγκλήματα. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι μυστικοί ερευνητές, οι οποίοι θα παρουσιάζονται στο διαδίκτυο ως ανήλικοι, με στόχο να ανακαλύπτουν σεξουαλικά αδικήματα ή κυβερνοεπιθέσεις.

Η επιτροπή επισημαίνει, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι στη Γερμανία ένα εκατομμύριο παιδιά και νέοι χρησιμοποιούν με προβληματικό τρόπο διαδικτυακές πλατφόρμες όπως το Instagram και το TikTok, ενώ 300.000 επιδεικνύουν συμπεριφορά εθισμού και τονίζουν ότι «οι διαρθρωτικοί κίνδυνοι δεν πρέπει να ανατίθενται προς τα κάτω στα παιδιά ή στους γονείς, αλλά, αντιθέτως, να τους αναλαμβάνουν οι ίδιες οι πλατφόρμες και οι πάροχοί τους».