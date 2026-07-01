Σουδάν: Νέα φονική επιδημία χολέρας με τουλάχιστον 120 νεκρούς μέσα σε δύο μήνες

Μια νέα, άκρως επικίνδυνη έξαρση χολέρας σαρώνει το πολύπαθο Σουδάν, έχοντας ήδη κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 120 ανθρώπους μέσα σε μόλις δύο μήνες.

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, από τον Μάιο έχουν καταγραφεί 1.102 ύποπτα κρούσματα, τα οποία εντοπίζονται κυρίως σε απομονωμένες περιοχές της χώρας.

Η κατάσταση είναι δραματική, καθώς ο σκληρός εμφύλιος πόλεμος ανάμεσα στον σουδανικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς, που μαίνεται εδώ και τρία χρόνια, έχει γονατίσει ολοκληρωτικά το εθνικό σύστημα υγείας, καθιστώντας αδύνατη την παροχή βασικής φροντίδας στους πολίτες.

Αυτή η τρίτη επιδημία χολέρας ξεκίνησε μόλις δύο μήνες αφού κηρύχθηκε το τέλος της προηγούμενης, τον Μάρτιο. Από τον Ιούλιο του 2024 μέχρι τον Μάρτιο του 2026, καταγράφηκαν περισσότερα από 124.400 κρούσματα και 3.500 άνθρωποι πέθαναν, με βάση στοιχεία της κυβέρνησης.

Η χολέρα, που είναι ενδημική σε αυτή τη χώρα της ανατολικής Αφρικής, στο παρελθόν εμφανιζόταν κάθε τρία χρόνια, εξήγησε ο επικεφαλής του ΠΟΥ στο Σουδάν, Σίμπλε Σαχμπάνι. Όμως πλέον εμφανίζονται συνεχώς εστίες «λόγω του πολέμου, της δυσκολίας πρόσβασης (σε υπηρεσίες υγείας) και της έλλειψης εφοδίων».

Η εποχή των βροχών στο Σουδάν, που θα κορυφωθεί τις επόμενες εβδομάδες, είναι μια περίοδος κατά την οποία αυξάνονται τα κρούσματα. Εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό ενώ, σύμφωνα με τον Σαχμπανί, το 40% των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας δεν λειτουργούν πλέον και το 60% των υπολοίπων λειτουργούν μόνο εν μέρει, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.