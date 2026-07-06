Κηδεία Αλί Χαμενεΐ: Περιφορά ανάμεσα σε πλήθος εκατομμυρίων (βίντεο)

Η κύρια νεκρική πομπή με τις σορούς του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και τεσσάρων μελών της οικογένειάς του πλημμύρισε την Τεχεράνη, καθώς εκατομμύρια προσήλθαν στο κάλεσμα του καθεστώτος για «ισχύ και ενότητα.

Περικυκλωμένη από τεράστια πλήθη η «περίτεχνη», σύμφωνα με δυτικά μέσα ενημέρωσης, νεκροφόρα διασχίζει το κέντρο της ιρανικής πρωτεύουσας, ανοιχτή στα πλαϊνά, για άμεση οπτική επαφή με τα φέρετρα. Στην πλατεία Ενγκελάμπ, ο χώρος γύρω από το μνημείο που αναπαριστά τη σφιγμένη γροθιά του Χαμενεΐ, είναι απροσπέλαστος.

Για 12 ώρες, η νεκρώσιμη πομπή θα διασχίσει μία απόσταση 10 χιλιομέτρων από την πλατεία Ιμάμη Χοσεΐν, όπου βρίσκεται το Μεγάλο Τέμενος, έως την ιστορική πλατεία Αζαντί.

Βίντεο δείχνουν πλήθη να καίνε την σημαία της Βρετανίας και των ΗΠΑ, και ομίχλη από τους πίδακες νερού που δροσίζουν τους πενθούντες.

Στο ποτάμι από σημαίες, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής του Ιράν και της κίτρινης των σιιτών της Χεζμπολάχ, ξεχωρίζει, σύμφωνα με το CNN, η κόκκινη και άσπρη σημαία που συμβολίζει το μαρτύριο και την εκδίκηση στην σιιτική μουσουλμανική παράδοση. «Η σημαία που φέρει τις λέξεις στα Φαρσί Για Χουσεΐν και αναφέρεται στον θάνατο του εγγονού του Προφήτη Μωάμεθ τον 7ο αιώνα κατά τη διάρκεια της Μάχης της Καρμπάλα.

Η κηδεία του Χαμενεΐ συμπίπτει με τον ισλαμικό μήνα Μουχάραμ, όταν οι Σιίτες Μουσουλμάνοι τιμούν τον Χουσεΐν και το μαρτύριό του.Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, η σορός του Χαμενεΐ θα μεταφερθεί στο ιερό του Ιμάμη Χουσεΐν στην Καρμπάλα του Ιράκ, στον ίδιο χώρο με την περίφημη μάχη, προτού ταφεί στο ιερό του Ιμάμη Ρεζά, στη Μασάντ, την πατρίδα του Χαμενεΐ.

Πώς ολοκληρώνεται η «κηδεία του αιώνα»

7 Ιουλίου — Οι προσευχές θα τελεστούν στο Τζαμί Τζαμκάραν στο Κομ, ιερή πόλη περίπου 150 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης.

8 Ιουλίου — Η σορός του Χαμενεΐ θα μεταφερθεί στην ιρακινή πόλη Νατζάφ, πριν μεταφερθεί στο ιερό του Ιμάμη Αλί, τόπο προσκυνήματος για τους Σιίτες Μουσουλμάνους. Στη συνέχεια, η σορός θα μεταφερθεί με ελικόπτερο στο ιερό του Ιμάμη Χουσεΐν στην Καρμπάλα, περίπου 80 χιλιόμετρα (49,7 μίλια) μακριά, πριν επιστραφεί στο Ιράν.

9 Ιουλίου — Ο Χαμενεΐ θα ταφεί στο ιερό του Ιμάμη Ρεζά, έναν από τους ιερότερους τόπους του σιιτικού Ισλάμ, στη Μασάντ, την πόλη όπου γεννήθηκε.

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε κοινές αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές την πρώτη ημέρα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, ήταν ο δεύτερος και μακροβιότερος ανώτατος ηγέτης του Ιράν.

Έγινε αρχηγός κράτους το 1989, μετά τον θάνατο του μέντορά του και προκατόχου του, Αγιατολάχ Ρουχόλα Χομεϊνί, που πέθανε το 1979, δέκα χρόνια μετά την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η κηδεία του αναγνωρίστηκε από τα Ρεκόρ Γκίνες ως η νεκρώσιμη τελετή με το «μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού που παρευρέθηκε σε κηδεία», με περίπου 10,2 εκατομμύρια ανθρώπους αλλά και χαοτικά γεγονότα, με οκτώ ανθρώπους να σκοτώνονται και εκατοντάδες να τραυματίζονται.

Ο φερόμενος ως διάδοχος ανώτατος ηγέτης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αρχηγός του κράτους, αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και με εξουσία να διορίζει επίσης τα μισά από τα 12 μέλη του Συμβουλίου των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τις 28 Φεβρουαρίου και τον τραυματισμό του στην ισραηλινή – αμερικανική επίθεση της πρώτης ημέρας του πολέμου. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης θα παραστεί για λόγους ασφαλείας μόνο κατά την τελευταία ημέρα του πολυήμερου νεκρώσιμου τελετουργικού που είχε προγραμματιστεί αρχικά για τον περασμένο Μάρτιο.

Πηγή: ertnews.gr